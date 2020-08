Masters of the Universe

"Master of the Universe": He-Man-Darsteller zeigt seine Muskeln – Damals, in den guten alten 80ern, mutierte eine Reihe von Helden und Schurken zum absoluten Kulthit sowohl in der Spielzeug- als auch Serienwelt – „Masters of the Universe“. Auch der Kinofilm mit Dolph Lundgren als He-Man erlangte trotz aller Trashigkeit Kultstatus. Nachdem vor geraumer Zeit Netflix bekanntgab, sich die Rechte an „Masters of the Universe“ gesichert zu haben, war die Freude bei den Fans groß.

Neben einer neuen Animationsserie kommt auch ein neuer Film, der He-Man in die Moderne holen will. Die Nachfolge von Dolph Lundgren tritt Netflix-Teenie-Schwarm Noah Centineo an, der in die Rolle von Prinz Adam schlüpfen wird. Als dies bekannt wurde, waren Fans allerdings skeptisch. Okay, wie der bekannte He-Man schaut der gute Mann nicht aus, allerdings hat er nun auf Instagram einen Schnappschuss von sich geteilt, der seinen muskulösen Körper zeigt.

Damit sind die Parameter für die körperliche Beschaffenheit eines He-Man schon mal gegeben. Es fehlen halt nur die blonden Haare und der Pisspottschnitt. Noah Centineo zeigt mit dieser Rolle jedenfalls, dass er schnell das Teenieschwarm-Image nach diversen Netfix-Romanzen loswerden will. Da kommt die Rolle als galaktischer Held wie gerufen.

Es bleibt indes abzuwarten, wie er die Rolle des weltweiten Kulthelden auf der Leinwand ausfüllen kann. Zum Plot zu „Masters Of The Universe“ ist noch nicht allzu viel bekannt. Nur, dass es auf den Planeten Eternia geht, wo Prinz Adam mithilfe seines Zauberschwerts zum ultimativen Helden He-Man emporsteigt. Ihm entgegen stellt sich sein Erzfeind Skeletor mit seinen bösen Horden.

Noch gibt es kein genaues Release-Datum, sollte „Masters Of The Universe“ anfänglich über das Produktionsstudio Sony Anfang 2020 in den Kinos landen. Daraus wurde nichts, wohl auch aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie. So scheint es, dass der Streifen nun direkt auf Netflix erscheinen wird.

Quelle: filmstarts.de