Masters of the Air

Masters of the Air: Erster Trailer zur Fortsetzung der Kult-Kriegsserie – Die berühmte Miniserie „Band of Brothers – Wir waren wie Brüder“ hatte damals ordentlich Wellen geschlagen und besitzt heute Kultstatus. Nun erscheint bald die Nachfolgeserie zu dem es endlich auch den ersten Trailer zu sehen gibt. Unter der Leitung von Tom Hanks und Steven Spielberg, die als leitende Produzenten fungieren, zeigt „Masters of the Air“ ein weiteres packendes Kapitel aus den Wirren des Zweiten Weltkriegs.

Diese neue Serie, bestehend aus neun Folgen, rückt die Geschichte der US-amerikanischen Bomberpiloten, bekannt als „Bomber Boys“, in den Mittelpunkt. Trotz früherer Ankündigungen für 2022, erscheint die Serie nun am 24. Januar 2024 exklusiv beim Streaming-Dienst Apple TV+. „Masters of the Air“ beleuchtet die Heldentaten der 8. US-Luftflotte, die im Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland von großer Bedeutung war.

Ihre Missionen starteten sie vorwiegend von England aus und umfassten über 300 Kampfmissionen. Die Serie nimmt sich der gleichnamigen literarischen Vorlage von Donald L. Miller an, adaptiert durch John Orloff. Bei der Produktion, die unter anderem von Regisseuren wie Cary Joki Fukunaga, Dee Rees und Tim Van Patten inszeniert wurde, haben Hanks und Spielberg erneut das Zepter in der Hand. Es wurde berichtet, dass für die Dreharbeiten eigens eine Luftwaffenbasis nachgebaut wurde, die Investitionen von etwa fünf Millionen Pfund nach sich zog.

Mit einem Budget von schätzungsweise 300 Millionen US-Dollar sind die Erwartungen an „Masters of the Air“ dementsprechend hoch. Zum hochkarätigen Schauspielensemble gehören unter anderen Namen Austin Butler („Elvis“, „Dune 2“), Barry Keoghan, Tommy Jessop („Line of Duty“), Ben Radcliffe („The Witcher“), Callum Turner („Phantastische Tierwesen 2“) sowie Anthony Boyle („Tolkien“).

Hohe Erwartungen an „Masters of the Air“

Die Kriegs-Miniserie steht indes vor der Herausforderung, den hohen Erwartungen gerecht zu werden, die besonders durch „Band of Brothers“ geweckt wurden. Es bleibt dementsprechend spannend, wie die Serie die komplexen Erlebnisse der Bomberpiloten aufarbeitet und ob sie den visuellen und emotionalen Impact ihrer Vorgänger erreichen wird.

Wenn dies ähnlich intensiv und bildgewaltig inszeniert wurde wie in „Band of Brothers“ oder „The Pacific“, erwartet alle Fans definitiv ein weiter Serienhit rund um den Zweiten Weltkrieg.

Quelle: moviepilot.de