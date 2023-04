Masters of the Air

Masters of the Air: „Band of Brothers“- Nachfolger kommt – Die zehn Episoden umfassende Miniserie „Band of Brothers – Wir waren wie Brüder“ gehört unter Genrefans zu den Serien-Highlights der letzten Jahrzehnte. Die weltweit gefeierte HBO-Serie mit Tom Hanks und Steven Spielberg als Executive Producern zählt ohne Frage mit zum Besten, was man in puncto Spannung, Schonungslosigkeit, Cast und Intensität zum Thema Zweiter Weltkrieg bis dato zu sehen bekam.

Da jubelten natürlich alle Fans 2021, als bekannt wurde, dass man nicht nur am Nachfolger „Masters of the Air“ arbeitete, sondern auch die Dreharbeiten starteten. Man rechnete mit dem Start der von vielen heiß erwarteten neunteiligen Miniserie bereits im Jahr 2022. Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Auch wenn es noch kein offizielles Startdatum gibt, kann man recht sicher damit rechnen, dass in diesem Jahr „Masters of the Air“ exklusiv auf Apple TV+ zu sehen sein wird.

Start der Kriegsdrama-Miniserie

Dies unterstreicht auch der offizielle Trailer, den Apple TV Plus Anfang des Jahres via YouTube veröffentlichte. Dieser beinhaltete nämliche alle bevorstehenden TV-Shows und Filme für das Jahr 2023 auf Apple TV+ – darunter eben auch die Kriegsdrama-Miniserie „Masters of the Air“. Im Mittelpunkt sollen in „Masters of the Air“ die sogenannten amerikanischen „Bomber Boys“ stehen.

Genauer gesagt dreht sich die Fortsetzung also um die 8. US-Luftflotte (8th Air Force) des Air Force Global Strike Command der United States Air Force. Also jene US-Luftstreitkräfte, die im Zweiten Weltkrieg maßgeblich am Kampf gegen Hitler in Europa und Deutschland mit strategischen Bomber- sowie Führungs- und Aufklärungsflügen beteiligt waren.

Als ausführende Produzenten für die auf Donald L. Millers Buch „Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany“ basierende Serie, sind es abermals Tom Hanks und Steven Spielberg, welche die Zügel in der Hand halten. Laut „Daily Mail“ soll man für die Serie einen US-Luftwaffenstützpunkt errichtet haben, der allein ganze fünf Millionen Pfund gekostet haben soll.

Daher sind die Erwartungen hoch, dass auch der „Band of Brothers“-Nachfolger intensiv und bildgewaltig wird. Bezüglich der Besetzung gehören unter anderem Austin Butler („Once Upon a Time in Hollywood“), Callum Turner („The Capture“) sowie Anthony Boyle („Derry Girls“) zum Cast, die neben Tommy Jessop („Line of Duty“) die Hauptrollen in der Serie einnehmen werden.

Quelle: apfelnews.de