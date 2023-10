Masters of the Air

Masters of the Air: Alle Infos zur Fortsetzung der Kult-Kriegsserie – Die Miniserie „Band of Brothers – Wir waren wie Brüder“ hat in der Welt der Kriegsserien ordentlich Wellen geschlagen. Tom Hanks und Steven Spielberg, die als Executive Producers fungierten, schafften eine der eindringlichsten und intensivsten Darstellungen des Zweiten Weltkriegs. Nach langer Wartezeit wird nun die Geschichte in einer neuen Miniserie, „Masters of the Air“, fortgeführt.

Dieses Mal wird der Fokus auf die amerikanischen „Bomber Boys“ und ihre Einsätze während des Zweiten Weltkrieges gesetzt. Es war bereits 2021 klar, dass die Arbeiten an „Masters of the Air“ begonnen hatten. Ursprünglich sollte die Serie demnach schon 2022 erscheinen, doch daraus wurde nichts. Nun ist jedoch endlich das offizielle Erscheinungsdatum auf den 26. Januar 2024 terminiert worden: Ab diesem Datum wird die Serie dann exklusiv auf Apple TV+ verfügbar sein.

„Masters of the Air“ handelt im Detail von der 8. US-Luftflotte, auch bekannt als 8th Air Force, die während des Zweiten Weltkriegs eine entscheidende Rolle im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland spielte. Sie operierte hauptsächlich von Basen in England aus und führte mehr als 300 Kampfeinsätze durch. Die Serie basiert auf dem Roman „Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany“ von Donald L. Miller und wurde von John Orloff adaptiert.

Inszeniert wurde die Miniserie von verschiedenen namhaften Regisseuren wie Cary Joki Fukunaga, Dee Rees und Tim Van Patten („Game of Thrones“). Als Executive Producers sind wieder Tom Hanks und Steven Spielberg am Start. Berichten der „Daily Mail“ zufolge wurde sogar ein US-Luftwaffenstützpunkt für die Dreharbeiten errichtet, der rund fünf Millionen Pfund gekostet haben soll.

Das Budget für „Masters of the Air“ wird auf beeindruckende 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Damit steigen natürlich auch die Erwartungen an die Serie. Bezüglich der Besetzung gehören unter anderem Austin Butler („Elvis“, „Dune 2“), Barry Keoghan, Tommy Jessop („Line of Duty“), Ben Radcliffe („The Witcher“), Callum Turner („Phantastische Tierwesen 2“) sowie Anthony Boyle („Tolkien“) zum Cast. Freuen dürfen sich Fans mit „Masters of the Air“ übrigens auf insgesamt neun Folgen.

Ob die Kriegsserie am Ende den hohen Erwartungen gerecht werden kann, die vor allem durch das legendäre „Band of Brothers“ geschürt wurden, bleibt abzuwarten. Besonders spannend wird es sein, wie die Serie die komplexen und tragischen Geschichten der „Bomber Boys“ aufarbeitet und darstellt. Wenn dies ähnlich intensiv und bildgewaltig inszeniert wurde wie in „Band of Brothers“ oder „The Pacific“, erwartet alle Fans definitiv ein weiter Serienhit rund um den Zweiten Weltkrieg.

