"Marvel" und "Star Wars" betroffen: Disney-Chef kündigt große Änderungen an – Disney gehört zu den größten Film-Konzernen der Welt, dass sich seit Jahren auch mit ihrer eigener Plattform Disney+ im Streaming-Markt etabliert haben. In letzter Zeit schossen immer neue Serien und Filme aus dem Boden beim Micky-Maus-Giganten. Doch dies soll in Zukunft ganz anders werden. Das kündigte nun jedenfalls Disney-Chef Bob Iger höchstpersönlich an.

Blickt man alleine nur auf die letzten Disney-Blockbuster im Kino wie „Ant-Man And The Wasp: Quantumania“ oder derzeit „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, blieben diese Filme unter den Erwartungen und gelten als große Boxoffice-Enttäuschungen 2023. Genau in diese Kerbe schlug nun Disney-CEO Bob Iger. Laut Informationen von „CNBC“ sagte Iger auf der Sun Valley Conference, dass die Zeit gekommen sei, wieder einen Schritt zurückzutreten.

Enttäuschungen der jüngsten Vergangenheit

Dies soll geschehen, um wieder einen besseren Blick auf alles werfen und somit auch Kosten sparen zu können. Bob Iger: „Wir werden bei dem, was wir machen, weniger ausgeben, und wir werden weniger machen.“ Auslöser waren „einige Enttäuschungen“ aus der jüngsten Vergangenheit. Insbesondere mit Blick auf einige der jüngeren Veröffentlichungen hat man sich bei Disney laut Iger eine bessere Performance erhofft.

Einer der Gründe laut dem Disney-Chef: Der „Eifer“ des Unternehmens, den man an den Tag legte, um immer neuen Content vor allem auch für das Streaming-Angebot Disney+ produzieren zu wollen. Dies bedeutet im Umkehrschluss nichts anderes, als dass man schlicht zu viel veröffentlicht hat in letzter Zeit.

„Marvel ist ein großartiges Beispiel dafür.“

Bob Iger dazu: „Marvel ist ein großartiges Beispiel dafür.“ Hier habe man nicht nur die Anzahl der Filme erhöht, sondern obendrein eben auch noch eine Reihe von Serien nachgeschoben, Iger: „[…] und ehrlich gesagt, das hat den Fokus und die Aufmerksamkeit [des Publikums] zerstreut.“ Das gleiche Problem hat Disney aber auch bei anderen Marken, weshalb man davon ausgehen kann, dass die Strategie der Enthaltsamkeit auch auf Franchises wie „Star Wars“ Auswirkungen haben dürfte.

Aktuell sehen die Pläne vor, das „Star Wars“-Universum massiv auszubauen, zu sehen an Serien wie „The Mandalorian“ oder „Andor“, zu denen nun im August auch noch „Star Wars: Ahsoka“ stößt. Nicht zu vergessen die angekündigten Filmprojekte, zu denen unter anderem ja auch ein neuer Film zu Rey Skywalker gehören soll.

Man kann also sehr gespannt sein, wie der mögliche neue Kurs am Ende aussehen wird und eben auch wie sich die angekündigten Sparmaßnahmen auf das Unternehmen und ihre Serien und Filme auswirken wird.

Quelle: filmstarts.de