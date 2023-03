Marvel Cinematic Universe: Alle „Avengers“ bereits von Marvel ausgetauscht – Das Marvel Cinematic Universe hat in all den Jahren viele geniale Kino-Blockbuster hervorgebracht. Streifen voller Männer, Frauen und Wesen mit ihren spektakulären Superkräften. So blicken wir auf tolle Storys und bildgewaltige Superhelden-Abenteuer zurück, die vor noch gar nicht allzu langer Zeit mit den Filmen „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ ein wahres Feuerwerk von einem Finale ablieferten.

Und es ist noch lange nicht Schluss, schließlich ist das Marvel Cinematic Universe (MCU) mittlerweile in seine Phase 4 gegangen. Ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen und man will nun neue Superhelden vorstellen und ins MCU einführen. Alles mit dem Ziel, irgendwann ein neues Avengers-Team zu stellen. Drum werden nach und nach alle bekannten „Avengers“ ausgetauscht, etwa Iron Man, Captain America, Black Widow und der Hulk.

Neue MCU-Stars sollen neues Avengers-Team formen

Auch wenn derzeit Thor, Spider-Man oder Doctor Strange noch in neuen Kino-Blockbustern zu sehen sind, auf lange Sicht sollen auch die in Filmrente gehen. Dies unterstreicht nun auch ein Foto, das die Fan-Seite „GeekZone“ via Twitter ins Netz stellte. Dieses zeigt all die neuen MCU-Stars, das als Poster locker für kommende Avengers-Filme dienen könnte.

¿Cuál sería vuestra formación perfecta para los nuevos Vengadores? pic.twitter.com/uNI9zhrNm8 — Geek Zone 🍿 (@GeekZoneGZ) February 21, 2023

Bereits im fulminanten Avengers-Finale in „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ verloren einige Marvel-Helden ihr Leben, andere gingen in den Ruhestand. Und das kommt nicht von ungefähr, gehört das neue MCU doch den neuen Heldinnen und Helden wie beispielsweise Ms. Marvel, She-Hulk oder dem neuen Captain America Sam Wilson. Auffällig ist hierbei, dass all die neuen Figuren, teilweise stark ihren Vorgängern nachempfunden sind.

Antworten spätestens 2025 und 2026

Zum Beispiel wird Riri Williams in der kommenden „Ironheart“-Serie die Iron-Man-Nachfolgerin. Bis wir am Ende wissen, wer es am Ende in das neue „Avengers“-Team schafft, wird man spätestens mit den Filmen „Avengers: The Kang Dynasty“ oder „Avengers: Secret Wars“ sehen, die für 2025 und 2026 geplant sind.