Martin Rütter: „Der Hundeprofi“-Rückkehr und neue Show – Seit gut 25 Jahren ist Martin Rütter nun schon in tierisch-menschlicher Mission unterwegs. Genauer gesagt im Auftrag der Hunde, um für die Aufklärung ihrer Halter zu sorgen. Im TV zeigt er dabei den Beziehungsalltag von Hasso und Herrchen.

Mit seiner Sendung „Der Hundeprofi“ zieht er nun schon seit Jahren unzählige Fans der Vierbeiner vor die Bildschirme. Nun dürfen sich alle auf weitere Folgen der beliebten Wochenend-Sendung freuen, denn „Der Hundeprofi“ kehrt am 2. September 2023 mit neuen Folgen zurück ins Vorabendprogramm von VOX.

Martin Rütters Comedy-Bühnenprogramm bei RTL

Insgesamt wird es zehn weitere Episoden des Hundeformats geben, die immer samstags ab 19 Uhr ausgestrahlt werden sollen. Für Fans von Martin Rütter geht es an dem Samstag aber noch weiter. Denn der Hundetrainer und Comedian geht mit seiner eigenen Comedy-Show beim Sender RTL an den Start. In der Sendung stellt er sein neuestes Comedy-Bühnenprogramm „Martin Rütter live! Der will nur spielen“ vor.

Die Comedy-Show startet bei RTL später am Abend, nämlich um 22:30 Uhr. RTL teasert „Martin Rütter live! Der will nur spielen“ folgendermaßen an: „In seiner neuen Live-Show hat Martin Rütter den Spiegel der gnadenlosen Wahrheit in der Hand und nimmt sein Publikum mit auf eine rasante Reise durch die Hundehütten dieser Nation.“

