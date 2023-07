Markus Lanz geht Klima-Aktivisten an

Markus Lanz geht Klima-Aktivisten an: „Kompletter Quatsch!“ – Am Donnerstagabend war es wieder Zeit für die Talkshow von Markus Lanz im ZDF. Neben anderen Gästen geladen: Klimaaktivist Theodor Schnarr, aktives Mitglied der Gruppierung „Letzte Generation“. In dem Format wollte er nicht nur über seine persönlichen Gründe für den Aktivismus sprechen, sondern auch die Forderungen der Bewegung erörtern. Doch genau damit brachte er Lanz aus der Fassung.

Es sind die politischen Lösungen, die Schnarr vorschlug, welche Markus Lanz letztlich fassungslos machten, so erläutert es ein Bericht des Portals „Der Westen“. Konkret geht es um die Idee eines sogenannten Gesellschaftsrates. Das Konzept eines solchen erläuterte Theodor Schnarr bei Markus Lanz ausführlich.

So erklärte der Aktivist wörtlich:

„Die Menschen kommen zusammen und werden dann auf einen gleichen Wissensstand gesetzt durch Expertinnen und Experten. Das sind aber nicht die Expertinnen und Experten, die das entscheiden, sondern das sind die Menschen, die die Leute hören.“ Weiter führt Schnarr aus, man würde danach „zusammen in Kleingruppen gehen, wo eine Moderation stattfindet.“ Konkret bedeute dies:

„Dass jede Meinung gehört wird. Das jeder Mensch aus seinem Alltag auch schildern kann. Und dann hat dieser Gesellschaftsrat eine ganz klare Aufgabe – wie schaffen wir es, sozialgerecht zu leben? Dass wir das alle tragen können in dieser Gesellschaft. Wie schaffen wir das, bis 2020 (sic!) rauszukommen, aus fossilen Energien?“

Der Punkt, an dem Markus Lanz nachhakt:

„Diese 160 Leute, denen trauen Sie sozusagen mehr zu, als 730 Abgeordneten des deutschen Bundestages?“, möchte Lanz wissen. Schnarr antwortet nicht. Lanz fordert auf: „Sagen Sie, ‚Ja‘!“ Nun bestätigt das Mitglied der Letzten Generation. Die Meinung von Theodor Schnarr ist, der Bundestag spiegele die Gesellschaft nicht repräsentativ wider. Wörtlich erläutert der Aktivist:

„Im Bundestag sind 86 Prozent Akademikerinnen und Akademiker. In der Bevölkerung sind es 14 Prozent. Das ist etwas, was dieser Gesellschaftsrat schaffen kann, eine Abbildung unserer Gesellschaft.“ Bei Lanz stößt er mit diesem Konzept nicht auf Gegenliebe: „Die These ist Quatsch. Wirklich Quatsch!“, hält ihm der Moderator entgegen.

Neben Schnarr waren auch Publizist Michel Friedman und Theologe Manfred Lütz in der Sendung zu Gast

Ebenfalls in der Runde: Ethikratsvorsitzende Alena Buyx. Auf diese nahm Lanz in seinem Konter gegen die Aussagen von Schnarr Bezug. Lanz wörtlich:

„Das ist tatsächlich bedauerlich, da sollten mehr Handwerker sitzen. Da sollten auch viel mehr Frauen sitzen, gar keine Frage. Nur wenn die Leute vor Ort diesem Akademiker, der möglicherweise ein Jurist ist, […] oder eine super schlaue Frau, wie Frau Buyx, wenn die die reinwählen, und sagen ‚Schick mal lieber Frau Buxy da hin, weil die kann im Zweifelsfall einen Gesetzestext verstehen und die versteht dann aber auch, weil sie aus dem Leben kommt, und der traue ich zu, dass sie meine Interessen irgendwie durchsetzt.“

Lanz schließt: „Das ist Demokratie!“

Quelle: derwesten.de