Markus Lanz ergreift Maßnahmen: ZDF-Größe geht gerichtlich gegen Zeitung vor – Markus Lanz dürfte wohl Deutschlands erfolgreichster und bekanntester Politik-Talker sein, nur wenige polarisieren das Publikum dabei wohl so sehr, wie der 54-Jährige. Gewiss einer der Gründe, warum sich die Öffentlichkeit auch für das Privatleben des Moderators interessiert. Anfang 2023 wurde bekannt, dass Lanz und seine Frau sich getrennt hatten. Die ZDF-Größe hütet ihr Privatleben. Nun zieht Lanz gegen eine große deutsche Zeitung ins Feld.

Der Vorwurf des bekannten Moderators: Es sei unverhältnismäßig in seine Privatsphäre eingegriffen worden. Ein unmissverständliches Statement seitens seines Medienanwaltes wurde abgegeben. Zuletzt hatte man bei „Bild“ eine Reihe Fotos veröffentlicht. Diese zeigten Markus Lanz in privaten Situationen, ein Artikel bei „Watson“ erläutert, dass es sich dabei um „klassische Paparazzi-Bilder“ handele, diese wurden also aus einer gewissen Entfernung fotografiert.

„So etwas für die Zukunft unterbinden“

Der Anwalt von Lanz äußerte sich bei „Übermedien“ zur Sache, betont dort eine „Massivität der Rechtsverletzung“, welcher nun rechtliche Konsequenzen folgen. Wörtlich erläuterte er: „Auch um präventiv so etwas für die Zukunft zu unterbinden.“ Hierbei nannte der Jurist bereits Details, wie das weitere Vorgehen verlaufen soll. Wörtlich hieß es seitens des Medienanwalts von Markus Lanz auch:

„Neben der Unterlassung der gesamten Wort- und Bildberichterstattung werden wir zusätzlich eine Geldentschädigung in hoher fünfstelliger Höhe fordern und auch gerichtlich durchsetzen.“ So habe man bei „Bild“ gewusst, „dass derlei Fotos nicht zulässig sind und hat dennoch eine entsprechende Berichterstattung gefahren“, damit sei Vorsatz „eindeutig im Raum“. So habe man ihn beauftragt, Strafantrag zu stellen.

Er erläuterte:

„Die Verletzung des Rechts am eigenen Bild stellt auch eine Straftat dar und wird auf Antrag durch die zuständige Behörde verfolgt.“ „Bild“ könnte demnach mit dieser Form der Berichterstattung gegen den Pressekodex verstoßen haben. Dieser besagt: „Die Presse achtet das Privatleben des Menschen und seine informationelle Selbstbestimmung.“ Der Anwalt stellte klar, dass dementsprechend jetzt auch der Presserat angerufen werde.

Für den Juristen steht fest, Lanz sei „offenbar bewusst über längere Zeit durch Fotografen verfolgt und beobachtet“ worden. Dann sei auf „verwerflichste Art und Weise“ eine „Geschichte konstruiert“ worden. Diese entbehre jedoch „jeglicher Grundlage“. Insbesondere betont der Anwalt von Markus Lanz an dieser Stelle, dass in die Berichterstattung neben dem Moderator auch eine „völlig unbescholtene“ Person hineingezogen wurde.

In der Nacht zum Dienstag sei die Chefredakteurin der Zeitung aufgefordert worden, sofort die Berichterstattung offline zu nehmen. Doch der Beitrag zu dem ZDF-Moderator lässt sich weiterhin abrufen, wie „Watson“ schreibt.

Quelle: watson.de