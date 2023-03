Manta Manta – Zwoter Teil: Teaser zeigt Klausi in Aktion – Es gibt Filme, die sich im Laufe der Jahre oder bei Veröffentlichung das Prädikat Kultstreifen verdient haben. Die stammen keineswegs allesamt aus Hollywood, insbesondere hierzulande haben wir eine Menge Produktionen, die sich im Laufe der Jahrzehnte entweder dazu mauserten oder die Herzen des Publikums direkt eroberten. Weit vorne: „Manta, Manta“. Die Abenteuer von Bertie, Uschi und Co. sind bis heute unvergessen. Mit „Manta, Manta – Zwoter Teil“ erscheint bald der langersehnte Nachfolger – und es hagelt regelrecht Teaser dazu. Diesmal gibt es ein Wiedersehen mit Fanfavorit Klausi.

Ein beliebter Charakter, der ebenso liebenswerte wie naive Klausi, seinerzeit wie heute genial verkörpert von Komödienlegende Michael Kessler. Viele unvergessene Szenen mit Klausi gab es in „Manta, Manta“, dochkeine hat sich bis heute so in den Köpfen festgesetzt wie die, in der seine neu gekauften Stiefel nicht so recht passen wollten. Dann erhielt Klausi einen speziellen Rat, wie er den Sitz der Fußbekleidung praktisch sofort optimieren könne … Eine Szene, die bis heute niemand aus dem Kopf bekommen dürfte.

Nun das Wiedersehen mit der Kultfigur:

Im nunmehr fünften Teaser zu „Manta, Manta – Zwoter Teil“ erleben wir Bertie (Til Schweiger) in seiner Werkstatt, wobei Klausi (Kessler) einmal mehr seine naive Tollpatschigkeit unter Beweis stellt. Eben jene Arbeitsstätte betreibt Bertie, nunmehr ein Mann im gesetzten mittleren Alter, seit es mit seiner Rennfahrerkarriere Essig ist. Also macht Bertie in „Manta Manta – Zwoter Teil“ die eine Sache, die er ebenso liebt und von der er etwas versteht: Er schraubt an Kfz. Doch das Unternehmen floriert nicht, was ebenfalls für die daran angeschlossene Kartbahn gilt.

Wie das im Leben eben so ist: Nur der Tod und die Steuern sind sicher – Bertie gerät mit einer Rate bei seiner Bank in Rückstand, kann das Darlehen nicht fristgerecht tilgen. Sowohl Werkstatt als auch Kartstrecke droht damit die Pfändung, beides soll unter den Hammer. Eine Möglichkeit, alles zu retten, gäbe es: Es steht ein großes Rennen mit 90er-Jahre-Klassikern an. Gelänge es Bertie und seinen Freunden, die Siegprämie zu kassieren, hätte sich die Sache mit den Geldsorgen rasch erledigt.

Doch bleibt wenig Zeit:

Gerade einmal ein Monat, das ist nicht viel, um Berties Manta vom Zustand als Museumsstück wieder in einen renntauglichen Kult-Brüller zu verwandeln. Vor allem dann nicht, wenn man ohnehin von etlichen sorgen und jeder Menge Stress geplagt ist. Denn urplötzlich taucht Exfrau Uschi (Tina Ruland) wieder im Leben des Schraubers auf und macht ihm klar: Es ist ausgerechnet jetzt an der Zeit, Verantwortung für den gemeinsamen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) zu tragen. Das Wasser steht Bertie bis zum Hals – kann er dennoch das Rennen für sich entscheiden?

Neben den genannten Stars der alten Garde werden viele weitere bekannte Darsteller besetzungstechnisch mit von der Partie sein: Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein werden gemeinsam mit Luna Schweiger Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Nilam Farooq, Justus Johanssen und Timur Bartels bei „Manta, Manta – Zwoter Teil“ mitmischen.

Hinzu kommen jede Menge prominente Gastauftritte:

Wir werden Model Alena Gerber Fritz, Fußballgröße Lukas Podolski sowie Tuning-Titan JP Kraemer ebenso erleben wie die Moderationslegende Frank Buschmann. Lange müssen wir nicht mehr warten: Am 30. März rollt „Manta, Manta – Zwoter Teil“ an den Start. Schweiger schrieb mit am Drehbuch und fungierte als Regisseur des Ganzen – die Zeichen stehen gut, dass der Film seinem Kult-Vorgänger gerecht werden könnte.