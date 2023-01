Manta Manta - Zwoter Teil: Neuer Teaser-Trailer zur Kult-Action-Komödie – Das Jahr ist gerade erst frisch gestartet, da gibt es für alle Fans der deutschen Kult-Action-Komödie „Manta, Manta“ bereits neues Material zur kommenden Fortsetzung „Manta Manta - Zwoter Teil“. Genauer gesagt gibt es nun einen neuen Teaser-Trailer zum Mega-Comeback des deutschen „Fast and Furious“.

Nach über 30 Jahren seit dem ersten Teil ist die Vorfreude bei allen Fans natürlich riesig. Die lange Wartezeit auf die Fortsetzung wird nun noch mal etwas mit einem weiteren Vorgeschmack verkürzt, bevor dann „Manta Manta - Zwoter Teil“ am 30. März 2023 endlich in den Kinos durchstartet. Freuen darf man sich auch auf die Rückkehr von Til Schweiger als „Bertie“, Tina Ruland als Kult-Blondine „Uschi“ sowie Michael Kessler als Berties bester Kumpel „Klausi“.

Rückkehr des alten Opel aus vergangenen Manta-Tagen

In „Manta Manta - Zwoter Teil“ hat Bertie seine Rennfahrerkarriere schon seit geraumer Zeit an den Nagel gehängt. Seither betreibt er eine Autowerkstatt mit angeschlossener Kart-Bahn. Doch so richtig gut läuft es nicht für Bertie. Denn als er in Rückstand gerät bei der Tilgung eines Darlehens, will die Bank Berties Grundstück zwangsversteigern.

Um dies zu verhindert entwirft Bertie einen waghalsigen Plan. Er will am kommenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg teilnehmen und dies gewinnen. Denn die Siegerprämie könnte alle seine finanziellen Probleme sofort lösen. Viel Zeit bleibt Bertie aber nicht, um seinen alten Opel aus vergangenen Manta-Tagen fit zu bekommen. Wenig hilfreich ist dabei auch die Rückkehr seiner Ex-Frau Uschi, die Bertie darum bittet, sich um ihren gemeinsamen Sohn Daniel zu kümmern.

Großer, illustrer Manta-Cast

Fans dürfen sich mit „Manta Manta - Zwoter Teil“ auf eine neue Runde der deutschen Kult-Action-Komödie freuen, deren Cast neben Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler von Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Justus Johanssen, Timur Bartels, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein komplettiert wird. Zudem sind unter anderem Lukas Podolski, Alena Gerber Fritz, JP Kraemer und Frank Buschmann in Gastrollen zu sehen.

Also notiert euch den 30. März 2023 dick im Kalender, um euch ein Kinoticket für „Manta Manta - Zwoter Teil“ zu ziehen.