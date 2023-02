Manta Manta - Zwoter Teil: Im neuen Teaser-Trailer wird es nostalgisch – Es dauert wahrlich nicht mehr lange, bis die von Fans herbeigesehnte Fortsetzung „Manta Manta - Zwoter Teil“ der Kult-Action-Komödie der 90er schlechthin endlich in den deutschen Kinos durchstartet. Schließlich wartet man seit mittlerweile über 30 Jahren seit dem ikonischen ersten Teil „Manta, Manta“ auf ein großes Comeback.

Mittlerweile wurde man mit diversen Teasern zu „Manta Manta - Zwoter Teil“ bereits gut angefixt und bekam schon einige spannende Einblicke in den kommenden Kinohit. Nun wurde der mittlerweile vierte Teaser veröffentlicht, und dieser hat die mächtige Nostalgie-Keule in petto. Denn im neuen Trailer zum Sequel huldigt man dem Original. Zu sehen ist, wie Bertie vor die Klasse seines Sohnes Daniel tritt und dort erklärt, womit er sein Geld verdient.

Zurück in die 90er

Natürlich mit Autos, weshalb er zu Schwärmen beginnt und dabei in Erinnerungen schwelgt. Hierbei geht es dann zurück in die 90er und es werden Szenen aus „Manta Manta“ gezeigt, was wohl jedem Fan nostalgische Gefühle bereiten wird. Allein schon wegen des Casts. Schließlich kehren die Stars von damals mit Til Schweiger als „Bertie“, Tina Ruland als Kult-Blondine „Uschi“ sowie Michael Kessler als Berties bestem Kumpel „Klausi“ zurück auf die große Leinwand.

Derweil präsentiert „Manta Manta - Zwoter Teil“ die Story von Bertie, der seine Rennfahrerkarriere schon vor geraumer Zeit an den Nagel gehängt hat. Seitdem besitzt und betreibt er eine Autowerkstatt mit angeschlossener Kart-Bahn. Allerdings läuft es überhaupt nicht gut für Bertie. Als er dann auch noch in Rückstand bei der Tilgung eines Darlehens gerät, will die Bank Berties Grundstück zwangsversteigern. Das muss natürlich verhindert werden, weshalb Bertie einen waghalsigen Plan entwirft.

Kurzweiliger Plot trifft auf starke Besetzung

Er will am kommenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg teilnehmen und dies gewinnen. Denn die Siegerprämie könnte alle seine finanziellen Probleme sofort lösen. Viel Zeit bleibt Bertie aber nicht, um seinen alten Opel aus vergangenen Manta-Tagen fit zu bekommen. Wenig hilfreich ist dabei auch die Rückkehr seiner Ex-Frau Uschi, die Bertie darum bittet, sich um ihren gemeinsamen Sohn Daniel zu kümmern.

Das schreit nach einer unterhaltsamen Action-Komödie die neben einem kurzweiligen Plot vor allem mit ihrer Besetzung glänzt. Denn neben Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler sind auch Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Justus Johanssen, Timur Bartels, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein zu sehen. Hinzu kommen illustre Gaststars wie Lukas Podolski, Alena Gerber Fritz, JP Kraemer und Frank Buschmann.

Am 30. März 2023 geht es dann endlich los und „Manta Manta - Zwoter Teil“ erscheint bundesweit in den Kinos.