Manta Manta - Zwoter Teil: Deutsche Action-Komödie schlägt John Wick im Kino – Seit letzter Woche raucht der Asphalt wieder im Kino. Mit dem von Fans heiß herbeigesehnten Start von „Manta Manta - Zwoter Teil“, der Fortsetzung der Kult-Action-Komödie der 90er nach über 30 Jahren. Und zwar mit vollem Erfolg, so schießt der zweite Manta-Teil doch direkt an die Spitze der deutschen Kinostarts.

Dabei löste er den weltweit so erfolgreichen Action-Thriller „John Wick: Kapitel 4“ ab und verdrängte ihn auf den zweiten Platz. So konnte die deutsche Action-Komödie zum Kinostart bereits ganze 370.000 Tickets absetzen. Damit ist „Manta Manta: Zwoter Teil“ bereits jetzt schon für Regisseur und Hauptdarsteller Til Schweiger der erfolgreichste Kinostart seit seinem Film „Honig im Kopf“. Im Vergleich setzte übrigens „John Wick: Kapitel 4“ zu seinem Kinostart hierzulande 290.000 Tickets ab.

Kurz vor dem Knacken der 1-Million-Besucher-Marke

„Manta Manta: Zwoter Teil“ hat bis heute 872.000 Zuschauer in die Kinos gelockt und ist somit nicht mehr weit von der 1-Million-Besucher-Marke entfernt. Auf Rang drei landet derweil der Fantasy-Streifen „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ mit 182.000 Kinobesuchern, gefolgt vom Krimi-Drama „Sonne und Beton“ mit 70.000 Besuchern sowie dem Animationsstreifen „Überflieger: Das Geheimnis des großen Juwels“, den sich zum Start 45.000 Besucher ansahen.

Dass „Manta Manta - Zwoter Teil“ derzeit die Massen in die Lichtspielhäuser lockt, ist indes aber auch nicht weiter verwunderlich. Zu groß war die lange Wartezeit auf die Fortsetzung des 90er-Kultfilms. Sicherlich auch, weil dem Ganzen eine riesige Dosis Nostalgie mitschwingt. Nicht zuletzt befördert durch die Rückkehr der Stars aus dem Originalfilm wie beispielsweise Til Schweiger als „Bertie“, Tina Ruland als Kult-Blondine „Uschi“ sowie Michael Kessler als Berties bester Kumpel „Klausi“.

Darum geht es in der Fortsetzung

Wer „Manta Manta - Zwoter Teil“ noch nicht gesehen hat, nachfolgend ein paar Worte zum Plot: Im Mittelpunkt der Fortsetzung steht Bertie, der seine Rennfahrerkarriere schon vor geraumer Zeit an den Nagel gehangen hat. Seitdem besitzt und betreibt er eine Autowerkstatt mit angeschlossener Kart-Bahn. Allerdings läuft es überhaupt nicht gut für Bertie. Als er dann auch noch in Rückstand bei der Tilgung eines Darlehens gerät, will die Bank Berties Grundstück zwangsversteigern.

Das muss natürlich verhindert werden, weshalb Bertie einen waghalsigen Plan entwirft. Er will am kommenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg teilnehmen und dieses gewinnen. Denn die Siegerprämie könnte alle seine finanziellen Probleme sofort lösen. Viel Zeit bleibt Bertie aber nicht, um seinen alten Opel aus vergangenen Manta-Tagen fit zu bekommen. Wenig hilfreich ist dabei auch die Rückkehr seiner Ex-Frau Uschi, die Bertie darum bittet, sich um ihren gemeinsamen Sohn Daniel zu kümmern.

