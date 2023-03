Manta Manta - Zwoter Teil – Alle Original-Stars, die dabei sind – Jetzt ist es bald soweit und das jahrzehntelange Warten hat für alle Fans der Kult-Action-Komödie der 90er endlich ein Ende. Denn bereits am 30. März 2023 öffnen die Kinopforten für die Fortsetzung „Manta Manta - Zwoter Teil“. Also schnallt euch gut an, wenn der Kult-Manta nach über 30 Jahren wieder zu Höchstleistungen getrieben wird.

Auch wenn es bis kurz vor dem Kinostart keinen offiziellen Trailer gegeben hat, konnte man in den veröffentlichten fünf Teaser-Clips schon einen guten Eindruck gewinnen, was einen in „Manta Manta - Zwoter Teil“ erwartet. Und das ist nicht nur eine frische neue Story rund um Bertie und dessen Manta. Denn die Fortsetzung wird auch eine mächtige Dosis Nostalgie mit sich bringen. Natürlich auch deshalb, weil etliche Stars aus dem Originalfilm wieder mit dabei sind.

Allen voran natürlich Til Schweiger als „Bertie“, Tina Ruland als Kult-Blondine „Uschi“ sowie Michael Kessler als Berties bester Kumpel „Klausi“. Neben diesem Kult-Trio hat man für „Manta Manta - Zwoter Teil“ generell eine beachtliche Besetzung zusammengestellt. Denn neben den Genannten sind auch Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Justus Johanssen, Timur Bartels, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein vor der Kamera zu sehen.

Obendrein gibt es noch illustre Gaststars wie Lukas Podolski, Alena Gerber Fritz, JP Kraemer und Frank Buschmann. Auch was den kurzweiligen Plot betrifft, können sich alle Fans auf eine unterhaltsame deutsche Action-Komödie im Kino freuen. Alles beginnt in „Manta Manta - Zwoter Teil“ mit Bertie, der seine Rennfahrerkarriere schon vor geraumer Zeit an den Nagel gehängt hat. Seitdem besitzt und betreibt er eine Autowerkstatt mit angeschlossener Kart-Bahn.

Allerdings läuft es überhaupt nicht gut für Bertie. Als er dann auch noch in Rückstand bei der Tilgung eines Darlehens gerät, will die Bank Berties Grundstück zwangsversteigern. Das muss natürlich verhindert werden, weshalb Bertie einen waghalsigen Plan entwirft. Er will am kommenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg teilnehmen und dieses gewinnen. Denn die Siegerprämie könnte alle seine finanziellen Probleme sofort lösen.

Viel Zeit bleibt Bertie aber nicht, um seinen alten Opel aus vergangenen Manta-Tagen fit zu bekommen. Wenig hilfreich ist dabei auch die Rückkehr seiner Ex-Frau Uschi, die Bertie darum bittet, sich um ihren gemeinsamen Sohn Daniel zu kümmern.

Streicht euch also dick den Kinostart am 30. März 2023 im Kalender an und besorgt euch ein Ticket für die so herbeigesehnte Fortsetzung „Manta Manta - Zwoter Teil“!