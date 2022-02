Manta, Manta: Kultfilm soll Fortsetzung bekommen – Boah ey! Es wäre ein filmisches Mega-Comeback mit dem wohl niemand mehr gerechnet hätte. Die Rede ist von einer Fortsetzung der deutschen Kult-Action-Komödie „Manta, Manta“ aus dem Jahre 1991. Denn wie nun bekannt wurde, soll man bereits an einem zweiten Teil von „Manta, Manta“ arbeiten.

Doch nicht nur das, neben „Dschungelcamp“-Kandidatin Tina Ruland sollen auch Til Schweiger und andere Stars von damals wieder mit von der Partie sein – ja, auch Michael Kessler als „Klausi“. Erleben wir also das große Revival der Manta-Witze mit reichlich Adrenalin, PS und Testosteron in einem „Manta, Manta 2“?

Drehtermin und Kinostart offenbar schon festgelegt

Laut Informationen von „Bild“ soll es nach mittlerweile geschlagenen 30 Jahren genau dazu kommen. So will Constantin Film nun die Fortsetzung in die Tat umsetzen. Das Projekt hat mit „Untitled Til Schweiger Project“ offenbar auch schon einen Arbeitstitel. Darüber hinaus sollen die Dreharbeiten zum großen Comeback bereits im Sommer 2022 beginnen.

In die Fußstapfen des verstorbenen „Manta, Manta“-Regisseurs Bernd Eichinger tritt demnach Til Schweiger. Laut der „Bild“ soll es sogar einen Starttermin für „Manta, Manta 2“ geben. Demzufolge ist ein Kinostart für den 30. März 2023 terminiert. Im Fokus des Films steht indes der gemeinsame Sohn von Uschi und Bertie, die aber mittlerweile geschieden sind.

Warten auf offizielle Bestätigung

Der Sohnemann soll als Rennfahrer in die Fußstapfen seins Vaters treten. Für viele Fans des deutschen Kultfilms wäre eine Fortsetzung sicherlich ein Grund zur Freude. Bleibt nun nur noch, auf eine offizielle Bestätigung seitens Constantin Film sowie Til Schweiger zu warten.

