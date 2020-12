„Manta Manta“ – Film-Tipp – Boah ey! Ein deutscher Kultfilm auf Blu-ray. Genau das richtige für alle Fans des Komödien-Kults aus dem Jahre 1991, um den nächsten Heimkinoabend mit jeder Menge Manta-Witze, Adrenalin, PS und Testosteron zu füllen. Dieser freche Streifen ist einfach eine Wucht und gehört in jede Sammlung, vor allem auf Blu-ray.

Schließlich will man die vielen unvergessen Szenen um Bertie mit seinem frisierten Opel Manta und seiner blonden Friseusenfreundin Uschi in bestmöglicher Qualität genießen. Diese PS-Komödie ist einfach ein Stück deutsche Filmgeschichte, ein Teil unserer Popkultur. Wer erinnert sich nicht an die vielen coolen und amüsanten Szenen, die zahlreichen Wortwitze und den ganzen Klamauk – mit „Manta Manta“ auf Blu-ray bekommt ihr definitiv eine geniale Nostalgie-Reise in die Anfänge der 90er.

Der Plot: Bertie und seine Clique fiebern einem turbulenten Wochenende entgegen. Sie haben nur eines im Sinn: ihre Mantas, die sie mit viel Schweiß und Fleiß zu eindrucksvollen Kraftpaketen aufgepäppelt haben. Endlich Zeit, die Cowboystiefel auf Hochglanz zu polieren, die Blondine auf den Beifahrersitz zu verfrachten und die schmucken Boliden nach allen Regeln der Kunst auszufahren. Wären da nur nicht die Yuppies von der Benz-Fraktion, die die Mantas zu einem Rennen aufstacheln.

Bertie willigt ein und riskiert dabei sogar die Beziehung zu seiner Freundin Uschi. Und tatsächlich: Von da an bricht das Unheil knüppeldick über Bertie herein. Erst gibt sein geliebter Manta den Geist auf, dann lässt Uschi sich mit einem Ferrari-Typen ein und schließlich gesteht ihm sein bester Freund auch noch, dass er heimlich sein Abi nachgemacht hat. Aber als es schließlich zum alles entscheidenden Rennen um Ruhm und Ehre kommt, hält die Clique zusammen.

Dieser Klassiker, mit dem Til Schweiger den Filmdurchbruch schaffte und Tina Ruland zur begehrtesten Film-Blondine ihrer Generation wurde, ist einfach ein echter Spaßmacher für jeden feuchtfröhlichen Männerabend!

Manta Manta (Constantin Film) – VÖ: 03. Dez. 20