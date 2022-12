Manta, Manta 2: Teaser zur Fortsetzung der Kult-Komödie – Es gibt deutsche Kultfilme, von denen wohl noch in hundert Jahren geredet werden könnte. Definitiv in einem Atemzug zu nennen ist „Manta Manta“, eine Komödie über ein Auto, das bis heute bei Liebhabern ebensolchen Kultstatus genießt und ein Film, welcher der Karriere von Schauspieler Til Schweiger Schub verlieh. Groß war die Freude, als unlängst ein unerwarteter Nachfolger namens „Manta Manta – Zwoter Teil“ angekündigt wurde. Nun sind Teaser und Details zur Handlung da.

Einmal mehr also geht es zurück in den Ruhrpott zu Bertie (Til Schweiger), Uschi (Tina Ruland) und Klausie (Michael Kessler), nunmehr allesamt Menschen mittleren Alters mit den entsprechenden Problemen. Denn in der Handlung von „Manta Manta – Zwoter Teil“ hat sich die Sache mit der Rennfahrerkarriere von Bertie erledigt. Er tut, was er schon immer gut konnte: Schrauben.

So betreibt er nicht nur eine eigene Autowerkstatt:

Eine angeschlossene Kartbahn gehört dazu. Doch Ärger kündigt sich an, als der einstige Manta-Fan bei der Bank mit einer Rate in Rückstand gerät. Weil er sein Darlehen nicht fristgerecht tilgen kann, sollen Werkstatt und Kartstrecke versteigert werden. Doch einen Rettungsplan gibt es: Ein großes 90er-Jahre-Rennen steht an und mit der Siegprämie wäre die Sache mit den Geldproblemen geritzt. Doch Zeit ist ein knappes Gut:

Denn Bertie hat nur einen Monat, um seinen museumsreifen Manta in eine Rennmaschine zu verwandeln. Als wäre das alles nicht schon Problem genug, taucht plötzlich Exfrau Uschi wieder in Berties Leben auf – und ersucht ihn um Hilfe: Er soll Verantwortung für das gemeinsame Kind der beiden, seinen Sohn Daniel (Tim Oliver Schultz) übernehmen.

Zum für Bertie denkbar ungünstigsten Zeitpunkt …

Neben den erwähnten drei Stars des Vorgängers wird die Besetzungsliste von weiteren Namen aus dem Who is Who des Genres komplettiert: So sind Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring und Axel Stein ebenso zu sehen, wie Luna Schweiger, Tim Oliver Schultz, Tamer Trasoglu, Ronis Goliath, Nilam Farooq, Justus Johanssen und Timur Bartels. Auch werden prominente Gastauftritte „Manta Manta – Zwoter Teil“ abrunden:

So werden Moderator Frank Buschmann, das Model Alena Gerber Fritz, Fußballgröße Lukas Podolski sowie Tuning-Papst JP Kraemer zu sehen sein. Regisseur des Ganzen ist Til Schweiger selbst, der gemeinsam mit sechs anderen Autoren auch am Skript feilte. Die Chancen stehen also gut für einen potenziellen Komödienkracher aus deutschen Landen. Ob der Film das auch einlösen kann, wird sich am 30. März 2023 zeigen, denn dann rollt „Manta Manta – Zwoter Teil“ in den deutschen Kinos ein.