Manta, Manta 2: Fortsetzung zum deutschen Kultfilm kommt – Lange wurde über eine Fortsetzung der deutschen Kult-Action-Komödie „Manta, Manta“ aus dem Jahre 1991 spekuliert und in den letzten Wochen brodelte die Gerüchteküche. Jetzt wurden aber endlich offiziell Nägel mit Köpfen gemacht. Denn es wird wirklich ein Mega-Comeback von „Manta, Manta“ geben, darauf ein lautes Boah ey!

So arbeitet nach geschlagenen 31 Jahren Til Schweiger offiziell am Nachfolger des deutschen „Fast and Furious“. Dies wurde in der Pressemitteilung der Film- und Medienstiftung NRW bestätigt. Hierbei wurde ebenfalls das Budget für „Manta, Manta 2“ veröffentlich, wonach der Streifen mit 1,2 Millionen Euro gefördert wird.

Til Schweiger führt Regie und übernimmt Hauptrolle

Zudem gab man bekannt, dass Til Schweiger Regie führen wird und zugleich einmal mehr die Hauptrolle der Figur Berti spielen wird. Außerdem sind wieder mit dabei Tina Ruland als Uschi und auch Kult-Klausi wieder gespielt von Michael Kessler. Bezüglich des Plots gab man allerdings noch keine Details bekannt.

Demnach bleiben nur die Angaben zur Handlung aus der vergangenen Bild-Meldung. Demnach soll in „Manta, Manta 2“ der Fokus auf den gemeinsamen Sohn von Uschi und Bertie liegen, die aber mittlerweile geschieden sind. Der Sohnemann soll als Rennfahrer in die Fußstapfen seins Vaters treten. Für viele Fans des deutschen Kultfilms wäre eine Fortsetzung sicherlich ein Grund zur Freude.

Ein Kinostart wurde zwar noch nicht offiziell genannt, aber laut der Bild-Meldung sei dieser bereits für den 30. März 2023 terminiert.

