„Manta Manta 2“: Darum wurde Evelyn Burdecki herausgeschnitten – Inzwischen ist die langerwartete Fortsetzung des Kultstreifens „Manta Manta“ in den deutschen Kinos gestartet und erntet seitdem durchaus gemischte Kritiken. Das war allerdings auch zu erwarten, galt der neue Streifen von und mit Til Schweiger doch bereits in Vorfeld als kontrovers, was den Fans vermutlich aber herzlich egal sein dürfte. Die freuen sich stattdessen über das Wiedersehen mit Bertie, Klausi, Uschi und Co., die zuletzt 1991 gemeinsam auf der Leinwand zu sehen gewesen sind.

Neben den Kultfiguren bietet „Manta Manta – Zwoter Teil“ auch einige Gastauftritte, von denen es allerdings nicht alle in den eigentlichen Film geschafft haben.

So hat zum Beispiel auch Reality-TV-Star und Dschungelkönigin 2019 Evelyn Burdecki eine kleine Rolle in dem Streifen, was jedoch nur Zuschauer mitbekommen, die ganz bis zum Schluss auf ihren Kinoplätzen sitzen bleiben.

Denn zum Ende des Films präsentieren die Macher noch eine Reihe entfallener Szenen als eine Art Kurzfilm zum Abspann.

Zu mehr hat es für Burdeckis Auftritt und den einiger weiterer Gaststars leider nicht gereicht und gegenüber der „Bild“ verriet Schweiger nun auch warum: Der Streifen war am Ende schlicht und einfach viel zu lang.

Wie er selbst sagte, hätte Schweiger Material für ganze zwei Filme gehabt, musste dies jedoch auf einen einzigen eindampfen. Anstatt die vielen herausgeschnittenen Szenen aber einfach in den Müll zu werfen, platzierte man einige davon immerhin noch im Abspann.

Schweiger zufolge sei eine spätere Langfassung fürs Heimkino oder Fernsehen aber durchaus denkbar.

„Ich habe die Hoffnung, dass wir noch mal eine lange Kino-Fassung daraus machen oder eine längere im Fernsehen. Da gibt es verschiedene Überlegungen. Denn die Szenen sind einfach zu gut, um nicht gezeigt zu werden“, zitiert „Bild“ den Schauspieler und Produzenten.

Und wer weiß: Vielleicht schafft es Burdecki irgendwann ja doch noch in einen Hauptfilm. Immerhin zeigte sich Schweiger durchaus angetan von ihrem schauspielerischen Können: „Ich könnte mir Evelyn für viele Rollen vorstellen. Sie hat Talent. Und menschlich finde ich sie großartig.“

Quelle: film.tv