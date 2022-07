Manta, Manta 2: Ein emotionales Wiedersehen am Set – Über Jahre wurde bezüglich einer Fortsetzung der deutschen Kult-Action-Komödie „Manta, Manta“ spekuliert. Da war die Freude natürlich groß als nach geschlagenen 31 Jahren bekanntwurde, dass es ein Mega-Comeback mit „Manta, Manta 2“ geben wird.

Mittlerweile befindet sich die Crew mitten in den Dreharbeiten zum deutschen „Fast & Furious“ in dem Til Schweiger nicht nur als Berti vor die Kamera zurückkehren wird, sondern auch gleich die Regie für „Manta, Manta 2“ übernommen hat. Jetzt nahm Schweiger auch seine Fans mit zum Set und zeigte via Instagram einen kurzen Clip von den Dreharbeiten in Dortmund.

„Mein Baby ist zurück!“

Dabei wurde gleichzeitig ein emotionales Wiedersehen gezeigt. So freut sich Til Schweiger im Video nämlich über die Rückkehr des titelgebenden gelb-blauen Kult-Autos, das auch in der Fortsetzung wieder fester Bestandteil des Films werden wird. Kein Wunder, dass der Titel des Clips mit „Mein Baby ist zurück!“ versehen wurde.

Der legendäre Manta hat sogar identische Kennzeichen wie damals – „HA – B 123“. Neben Til Schweiger als Berti kehren auch Tina Ruland als Uschi sowie Michael Kessler als Kult-Klausi wieder zurück. Zwar ist noch nicht viel über die Story zu „Manta, Manta 2“ nach außen gedrungen, aber laut dem, was bis dato bekannt ist, soll der Fokus auf dem gemeinsamen Sohn von Uschi und Bertie liegen, die aber mittlerweile geschieden sind. Der Sohnemann soll als Rennfahrer in die Fußstapfen seins Vaters treten.

Auch einen Kinostarttermin gibt es noch nicht, aber wenn beim Dreh sowie der Postproduktion alles glattgeht, könnte „Manta Manta 2“ bereits 2023 in die Kinos kommen.

