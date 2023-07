Management des Schauspielers will eingreifen: Til Schweiger erteilt RTL-Reporterin Verweis – Im Zeitalter der Empörungskultur tut gut daran, wer die Kunst beherrscht, sich vom fragwürdigen Rampenlicht der Negativschlagzeilen und des Geschimpfes der sozialen Medien zurückzuziehen. Einer, der das vor einigen Wochen getan hat, ist Schauspieler Til Schweiger. Angesichts eines „Spiegel“-Berichtes, in dem gleich mehrere Personen unschöne Vorkommnisse an den Filmsets Schweigers geschildert hatten, geriet Schweiger ins Visier der (sozialen) Medien. Lange schwieg er dazu, nun reagierte er.

Seinerzeit hatte Schauspielerin Nora Tschirner betont, dass geschilderte Bedingungen wie am Set von Til Schweiger in der Branche durchaus üblich sein sollen, sie fand dazu kritische Worte. Gegenüber dem „Spiegel“ äußerte jedoch auch Til Schweigers Anwältin ein klares Statement, erläuterte, die Inhalte der Aussagen schilderten „angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat“. Doch nun trat Schweiger persönlich ins Licht der Öffentlichkeit – wenn auch unter Umständen, die nichts mit dem Thema Film zu tun haben.

Schweiger bei der Bundeswehr zu Gast

Beim Tag der offenen Tür der Streitkräfte sollte sich sein Termin um seine soziale Stiftung namens „Til Schweiger Foundation“ drehen. Doch beim Interview kam auch eine RTL-Reporterin zu Wort, welche ihn zu den seit Wochen im Raum stehenden Vorwürfen befragen wollte, statt über den eigentlichen Grund seiner Anwesenheit zu sprechen. Schweiger fand dabei überdeutliche Worte. Sein Management versuchte dabei laut einem Bericht von „Watson“ noch, eine Antwort auf die Frage zu unterbinden.

Til Schweiger offenbarte auf eine Frage nach einem Aufenthaltsort, dass er sich in den letzten Wochen „die ganze Zeit auf Mallorca“ aufgehalten habe. Er habe an Drehbüchern geschrieben und an verschiedenen Projekten gearbeitet: „Zwischendurch war ich immer mal wieder in Deutschland, aber die meiste Zeit war ich auf Mallorca“, so Schweiger. Dann kam die Reporterin auf die Aussagen über Schweiger zu sprechen. Sie fragte den Schauspieler, ob er zu dem Komplex Stellung beziehen wollte.

Dessen Antwort:

„Nein, das sehe ich überhaupt nicht ein, zu so einem Mist Stellung zu beziehen.“ Schweiger erhielt dabei Hilfe über das ganze Interview hinweg von einer Begleitung aus dem Management. Bereits diese Frage versuchte sie abzuschmettern, antwortete mit „Nein“ und „Keine Antworten“. Schweiger selbst hatte deutliche Worte für das Verhalten der RTL-Reporterin übrig. Er konfrontierte sie im Anschluss an das Interview, betonte:

„Ich bin hier, um über die Foundation zu reden, über die Bundeswehr und das hat sie dir vorher ganz klar gesagt und jetzt machst du das trotzdem.“ Dann fügte er hinzu: „Das ist uncool und das merk' ich mir.“ Laut dem Bericht von „Watson“ erweckt es im Video von RTL zudem den Anschein, als ob jemand mit einer erhobenen Hand sowie einem Mikrofon versucht, das Bild zu stören. Zu den Vorwürfen über die Atmosphäre an seinen Filmsets äußerte sich Til Schweiger nicht konkret.

Quelle: watson.de