Man Vs. Bee: Mr. Bean im irren Kampf gegen eine Biene – Ein Mann erhebt sich vor Gericht, er wird in 14 Anklagepunkten schuldig gesprochen, nachdem er blankes Chaos angerichtet hat, bei dem sogar ein Flammenwerfer im Spiel war. Der Aufhänger für eine neue Serie ist kurios, der Darsteller berühmt: Kein Geringerer als Rowan Atkinson, weltweit bekannt wegen seiner Kultfigur „Mr. Bean“, gibt hier einen Schussel, dessen Kampf gegen die Mächte der Natur außer Kontrolle geriet. Sein Erzfeind: eine Biene. Hier der Trailer zu „Man Vs. Bee“.

Den Straßenverkehr hat er gefährdet, Kunstschätze unschätzbaren Wertes vernichtet und Brandstiftung begangen, so das Gericht. Alles nur einer Biene wegen. Ein herrlich absurdes Szenario, das eifrigen Serienguckern nicht nur wegen „Man Vs. Bee“ bekannt vorkommen könnte. Wer erinnert sich nicht an die legendäre Folge von „Breaking Bad“, wo ein den Verstand verlierender Walter White in der Millionen Dollar teuren Drogenküche des Kartells auf die Jagd nach einer Stubenfliege ging? Eine Jagd, die beinahe außer Kontrolle geriet.

Bei „Man Vs. Bee“ ist es eben die Biene, die einem Manne die Nerven raubt

Dabei fängt alles harmlos an: Der schusselig-freundliche Trevor (Rowan Atkinson) arbeitet seit kurzem für ein Unternehmen namens Housesitters Deluxe. Dort ist man darauf spezialisiert, Häuser in der Abwesenheit der Besitzer zu bewohnen, die Blumen zu gießen und generell auf das ansonsten leerstehende Gebäude zu achten. Trevor soll das millionenschwere Glenmore House mit dem Service versehen. Die Villa wartet mit allen Schikanen auf und ist entsprechend teuer eingerichtet.

Eigentlich ein entspannt klingender Traumjob. Wäre da nicht eine Biene, die in dem Gebäude auftaucht. Kurzerhand versucht Trevor, abgelenkt durch ein Telefonat, den Honigsammler mit der Hand zu erlegen – und köpft dabei eine antike Statuette. Der Startschuss für einen Abstieg in die Abgründe des Chaos, der einen Mann am Ende vor Gericht bringen wird. Eine herrlich irre Prämisse für eine Komödie, die nach Sichtung des ersten Trailers eine Menge absurden Spaß in bester „Mr. Bean“-Tradition verspricht.

„Man Vs. Bee“ startet am 24. Juni exklusiv beim Streaming-Dienst Netflix.