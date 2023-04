„Man kann das Klima nicht schützen“: Reinhold Messner teilt gegen „Letzte Generation“ aus – Es ist ein Thema, das aktuell die deutschen Medien beherrscht, und so ging es auch kürzlich in der ARD-Sendung „Maischberger“ wieder um den Klimaaktivismus und die teils radikalen Methoden der Mitglieder der „Letzten Generation“. Zu Gast bei der namensgebenden Moderatorin war diesmal Bergsteiger-Legende Reinhold Messer, der mit einem harten Urteil überraschte.

Während der 78-Jährige die Organisation „Fridays for Future“ ausdrücklich lobte, ließ er an der „Letzten Generation“ kein gutes Haar: „Wenn es dann zu den Klima-Kleber kommt, da bin ich sogar in Wut.“

„Da ist Hopfen und Malz verloren.“

Maischberger hakte nach, immerhin sei Messner doch selbst als Umweltschützer tätig, der schon lange vor den Folgen des Klimawandels warnt.

Messner findet daraufhin abermals lobende Worte für „Fridays for Future“, kritisiert aber auch die bei jungen Klimaaktivsten vorherrschende Meinung, dass Messners Generation den Klimawandel heraufbeschworen habe: „Sie lassen durchklingen, es sei Absicht. Das stimmt nicht.“

Man sei nach dem zweiten Weltkrieg sehr viel bescheidener aufgewachsen und die jungen Leute „leben heute vom Reichtum, der entstanden ist in den letzten 80, 100 Jahren“. Dies sei allerdings nur durch die Industrialisierung möglich gewesen, für die es fossiler Brennstoffe bedurfte.

„Diese jungen Leute könnten gar nicht am Freitag auf den Platz gehen, die Schule schwänzen, wenn es diese Entwicklungen nicht gegeben hätte.“

„Aber was haben sie gegen die ‚Letzte Generation‘?“, will Maischberger konkret wissen.

Messner darauf: „Die versuchen, uns zu erpressen.“

„Sie erpressen die Demokratie. Wir müssen aufpassen, dass wir die Demokratie retten. Wenn es so weiter geht, haben wir in wenigen Jahren nicht einen Krieg in irgendeiner Form, sondern einen Bürgerkrieg.“

Zwar sei die globale Erwärmung mit Blick auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe menschgemacht und man müsse diesbezüglich herunterschrauben, Messer betont jedoch auch: „Man kann das Klima nicht schützen. Das Klima ist seit Millionen Jahren im Wandel.“

„Weil es eben eine Tatsache ist, dass es sich verändert. Das Klima ist auch nicht böse, das Klima ist absichtslos – und es war seit Jahrmillionen so. Es ging aufwärts und wieder abwärts.“

Messner erklärt, dass er um die Folgen des Klimawandels wisse, diese bereits seit Jahren beobachte. Natürlich müsse man was machen, aber dazu müsse man zunächst wissen, wie man an diesen Punkt kam, und sich dann fragen, was überhaupt möglich sei.

Den „kritischen und starken“ jungen Protestierenden gibt der ehemalige Bergsteiger noch mit auf den Weg, dass es so einfach nicht sei, wie sie es fordern: „Das ist viel zu schwierig, es wird viel länger dauern – wenn wir überhaupt etwas erreichen.“

