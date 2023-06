„Malcolm mittendrin“: Bryan Cranston äußert sich zum Reboot der Kult-Serie – Als „Malcom mittendrin“ im Jahr 2000 an den Start ging, war es noch gang und gäbe, dass Comedy im TV Witze mit eingespielten Lachern eines künstlichen Publikums markierte. Die Serie des US-Senders Fox beschritt jedoch neue Wege und wurde zu einer Art Synonym für das an ein junges Publikum gerichtete, moderne und vor allem schnelle Fernsehen jener Zeit – nicht umsonst wurde „Malcolm in the Middle“, so der Originaltitel, als Stellvertreter einer ganzen TV-Ära eine Würdigung in der Marvel-Serie „WandaVision“ zuteil.

Nach sieben Staffeln war im Jahr 2007 jedoch Schluss, woraufhin lediglich Bryan Cranston, der Malcomls Vater Hal spielte, in seiner Rolle als Walter „Heisenberg“ White in „Breaking Bad“ weiterhin von sich reden machen sollte – die Filmversuche von Frankie Muniz, der den namensgebenden Malcolm mimte, heften wir geflissentlich unter „Ferner liefen“ ab.

Nun kursieren allerdings schon seit geraumer Zeit Gerüchte um eine etwaige Fortsetzung der Kultserie, auf die Cranston kürzlich im Zuge eines Auftrittes in der Talkshow „Watch what Happens Live“ Stellung nahm.

Der Schauspieler erklärte:

„Auf einer Skala von eins bis zehn ist die Wahrscheinlichkeit einer Reunion, eines Films oder einer [weiteren] Serie etwa bei acht. Wir haben bereits an Konzepten für Story und Plot gearbeitet.“

Nähere Infos, etwa über die Story oder gar einen Starttermin, gibt es nicht. Jedoch hatte Cranston sich auch der „GQ“ gegenüber bereits bezüglich der Figuren geäußert und sich dabei selbst die Frage gestellt: „Ich frage mich, was 20 Jahre später mit den Kindern passiert ist. Sie sind jetzt alle erwachsen.“

Bleibt nur zu hoffen, dass sich jemand der Klärung dieser Frage annimmt.

Quelle: moviepilot.de