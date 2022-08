„Mad Heidi“: Abgedrehter Splatter-Horror kommt ins Kino – Immer mal wieder landen Filme im Kino, bei denen man denkt „What the f*ck“? So ist das auch mit diesem überaus abgedrehten Streifen „Mad Heidi“, der Horror-Fans und mehr noch Freunde des Splatter-Films überaus unterhalten könnte. Bereits der bekloppte Titel „Mad Heidi“ verrät, worum es in diesem Splatter-Trashfilm geht.

Ja, genau um die gute alte und ikonische Figur der Kinderliteratur – Heidi … nur dass es hier auf der Alm überaus blutig zur Sache geht. Der Film stellt zudem mit dem Genre „Swissploitation“ eine Premiere dar, ist er dochder erste Exploitation-Film aus der Schweiz. Euch erwartet dabei natürlich ein wenig geistreiches, aber dafür überaus irres sowie spaßiges Splatter-Trash-Feuerwerk.

Horror-Überraschung des Jahres

So ist es definitiv die Horror-Überraschung des Jahres, schließlich ist es alles andere als üblich, dass Streifen dieser Art es auf die große Leinwand schaffen. Dies gilt jedenfalls nicht für den überaus brutalen Nischenfilm „Mad Heidi“, der am 24. November 2022 in die deutschen Kinos kommt.

Wer also auf herrlich bekloppte Filme steht, sollte sich dieses Datum dick im Kalender markieren. Regisseur Johannes Hartmann hat mit „Mad Heidi“ einen wahrlich wilden Mix aus blutigem Splatter und einer verrückten Persiflage der legendären Heimatfilme geschaffen. Dies in Kombination macht den Film natürlich zu einem irren Ritt.

Zum Cast des Films zählen unter anderem Newcomerin Alice Lucy sowie Hollywood-Star Casper Van Dien. Dass es in „Mad Heidi“ so verrückt zugeht, liegt aber auch am Produzenten. Denn hier hatte Tero Kaukomaa Hand angelegt, der bereits mit „Iron Sky“ und „Iron Sky 2“ zeigte, wie hoch man das Irrwitz-Level anheben kann.

