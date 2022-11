M3GAN: Horrorpuppe zwischen Annabelle und Terminator – Puppen haben in der Horrorwelt schon immer für reichlich Unheil und Grusel gesorgt. Bald erscheint mit dem Streifen „M3GAN“ ein neuer Horror-Schocker, der mit einer völlig Spielzeugversion das Fürchten lehren will. Denn in „M3GAN“ treibt eine Hightech-Puppe mit künstlicher Intelligenz ihr Unwesen.

Produziert wurde der Streifen von keinen Geringeren als den Genre-Spezialisten Jason Blum („Halloween“, „Der Unsichtbare“) sowie James Wan („Saw“, „Insidious“, „Conjuring“), die schon im Vorfeld davon sprechen, dass es ein blutiges Horror-Fest werden wird. Die moderne Horrorpuppe scheint hierbei eine Mutation aus „Annabelle“ und „Terminator“ zu sein – mit einem Touch „Chucky“.

Mörderischer Beschützerinstinkt

Auf Freundschaft programmiert, soll die intelligente M3GAN-Puppe eigentlich als beste Freundin eines Kindes aber auch als Verbündete der Eltern herhalten. Im Film landet die KI-Puppe dann bei der Robotik-Expertin Gemma, die unerwartet zum Vormund ihrer verwaisten Nichte geworden ist. Um mit der Situation besser klarzukommen und ihrer Nichte etwas Nettes zur Seite zu stellen, nimmt sie den Prototyp der lebensechten Hightech-Puppe mit nach Hause.

Ganz schlechte Idee … denn M3GAN entwickelt einen mörderischen Beschützerinstinkt und nimmt deshalb ihre Aufgabe im Haushalt „todernst“. James Wan verriet in einem Interview mit „Empire“, wie man sich M3GAN vorstellen kann: „Es ist wie Annabelle trifft Terminator. Das gerät sehr schnell aus den Fugen. Ich bin fasziniert von Dingen, die eigentlich unschuldig sein sollten, aber dann doch eher… bösartig werden.“

Blutig-brutaler brutalen Puppen-Horror

Bereits im Trailer ist zu sehen, dass es für die Zuschauer nicht nur unheimlich wird, sondern dass man sich auf einen blutigen und recht brutalen Puppen-Horror einstellen kann. Wer sich davon selbst ein Bild machen will, sollte sich den 12. Januar 2023 vormerken, wenn „M3GAN“ in den deutschen Kinos erscheinen wird.

