„M3GAN“ – Film-Kritik – Was haben Puppen in der Horrorwelt schon für herrlich viel Unheil und Grauen gesorgt. Die berühmtesten unter ihnen sind wohl ohne Frage Annabelle und Chucky, die Mörderpuppe. Doch nun gibt es eine überaus moderne Version einer Horrorpuppe frisch für das Heimkino auf DVD und Blu-ray. Die Rede ist vom Horrorstreifen „M3GAN“, in dem eine Hightech-Puppe mit künstlicher Intelligenz ihr Unwesen treibt.

Dieser zeitgemäße Puppen-Horror stammt von keinen Geringeren als den Genre-Spezialisten Jason Blum („Halloween“, „Der Unsichtbare“) sowie James Wan („Saw“, „Insidious“, „Conjuring“). In „M3GAN“, geht es dabei um die titelgebende, auf Freundschaft programmierte, intelligente M3GAN-Puppe. Sie soll eigentlich als beste Freundin eines Kindes aber auch als Verbündete der Eltern herhalten.

Frischer Wind fürs Puppen-Horror-Genre

Im Film landet die KI-Puppe dann bei der Robotik-Expertin Gemma, die unerwartet zum Vormund ihrer verwaisten Nichte geworden ist. Um mit der Situation besser klarzukommen und ihrer Nichte etwas Nettes zur Seite zu stellen, nimmt sie den Prototyp der lebensechten Hightech-Puppe mit nach Hause. Ganz schlechte Idee: Denn M3GAN entwickelt einen mörderischen Beschützerinstinkt und nimmt deshalb ihre Aufgabe im Haushalt „todernst“.

An dieser Stelle gehen Glückwünsche raus an das Produzentenduo James Wan und Jason Blum sowie natürlich auch an Regisseur Gerard Johnstone. Denn sie haben mit „M3GAN“ einem recht eingefahrenen Genre frischen Wind verliehen. Schließlich fusioniert hier quasi Annabelle mit dem Terminator: Mörderische künstliche Intelligenz trifft auf lebensgroße Spielzeugpuppe. Das macht mächtig Laune und sorgt für beste Horror-Unterhaltung.

Modern und kreativ

Zudem gefällt, dass „M3GAN“ nicht nur reine Horror-Kost bietet, sondern auch reichlich deftige Gesellschaftskritik, gepaart mit einer guten Dosis Satire. Diese wurde dann auch noch auf herrlich originelle und teils wirklich bizarre Art und Weise in den Streifen eingebaut. Alles zusammen hebt „M3GAN“ somit erfreulich gut von der Genrekonkurrenz ab.

Hier hat man schlicht eine tolle Mischung aus Horror-Schocker, Thriller, Sci-Fi und Satire gefunden, die bestens harmoniert und so schlussendlich für reichlich Kurzweil sorgt. Obendrein braucht man nicht auf reichlich blutige und brutale Horror-Szenen verzichten, denn in diesem Streifen geht es stellenweise überaus ruppig zur Sache. Lobend zu erwähnen ist dann auch noch ein gut gewählter Cast bis hinein in die Nebenrollen.

Drum können wir „M3gan“ schlussendlich nur allen Genre-Fans wärmstens ans Herz legen, die mal wieder Lust auf modernen und kreativen Puppenhorror haben.

M3GAN (Universal Pictures) – VÖ: 30. Mrz. 23