Lupin: Der neue Trailer zur 3. Staffel ist da – Fans der beliebten französischen Serie „Lupin“ dürfen sich in diesem Jahr auf den dritten Akt rund um Assane Diop freuen. In dessen Rolle wird abermals der charismatische Hauptdarsteller Omar Sy schlüpfen. Netflix hat nun zur dritten Staffel, die angelehnt ist an das Abenteuer des Meisterdiebs Arsène Lupin con Autor Maurice Leblanc, auch einen neuen veröffentlicht. Darüber hinaus ist jetzt auch das offizielle Startdatum bekannt.

Denn zuvor wurde auf den weltweit Ankündigungstafeln zur dritten „Lupin“-Staffel nie das Startdatum genannt. Stattdessen hinterließ man einige Hinweise, die zu Ziffern auf Netflix.com führten. Für das Lösen dieses Rätsels gab es dann als Belohnung den Netflix-Starttermin. Allerdings war dies gar nicht so einfach herauszufinden, denn der gefundene Zahlencode „310250“ führte bei vielen Usern dazu, zu glauben, dass die dritte Staffel von „Lupin“ im Mai starten würde.

Doch dem war nicht so. Die Erklärung des Zahlencodes beginnt damit, dass man zuerst die Zahlen 3 und 2 des Codes streicht, die für das Jahr 2023 stehen. So bleiben noch die Zahlen 1, 0, 5 sowie 0. Da auch die 3 und 2 vertauscht wurden, ging man davon aus, dass man auch die restlichen Zahlen wild kombinieren kann. Am Ende blieben demnach drei mögliche Starttermine nämlich 01.05.23, 10.05.23 sowie der 05.10.23.

Und siehe da, wie Netflix nun offiziell verkündete, startet die dritte Staffel von „Lupin“ am 5. Oktober 2023. In der kommenden Staffel erwarten euch sieben neue Episoden, die plottechnisch die Geschehnisse um Assane Diop spannend weiterspinnen. Demnach ist Assane Diop untergetaucht und muss damit fertig werden, weit weg von Frau und Sohn zu leben, die seinetwegen viel durchmachen mussten.

Als er das Getrenntsein nicht mehr aushält, kommt er zurück nach Paris, um seiner Familie einen verrückten Vorschlag zu machen: Frankreich zu verlassen und anderswo ein neues Leben zu beginnen. Doch die Geister der Vergangenheit lassen ihn nie wirklich los und eine unerwartete Rückkehr stellt all seine Pläne auf den Kopf. Neben Omar Sy als Assane Diop kehren übrigens auch Ludivine Sagnier sowie Etan Simon zur dritten Staffel von „Lupin“ zurück.

