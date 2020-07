Lovecraft Country: Neuer Trailer zur Horrorserie – Bislang wurde das Werk des US-Horror-Autors Howard Philipps Lovecraft in filmischer Hinsicht nur mit wenigen würdigen Streifen geehrt – ein Großteil ist doch eher Trash. Mit „Lovecraft Country“ schickt HBO nun eine hochkarätig produzierte Serie ins Rennen, die zwar nicht unmittelbar auf Lovecrafts Werken basiert, aber sein Schaffen als Grundlage nimmt. Hier ist der neueste Trailer dazu.

Bekanntere Lovecraft-Verfilmungen oder in seinem Mythos gehalten sind etwa „Herbert West: Re-Animator“, Stephen Kings „Der Nebel“ oder unlängst der höchst werktreue „Die Farbe aus dem All“ mit Nicolas Cage. Doch Serienfans mussten in Sachen Cthulhu-Mythos und H. P. Lovecraft lange in die Röhre schauen. Bislang.

Autor Matt Ruff schrieb mit „Lovecraft Country“ einen Roman, der in den USA der 50er Jahre angesiedelt ist und sich zugleich mit dem Thema von Lovecrafts nach heutigen Maßstäben umstrittenen Ansichten befasste. Zu der Zeit, in der die Serie spielt, gelten noch die Jim-Crow-Rassengesetze, die schwarze Menschen kompromisslos unterdrücken.

Einer dieser Menschen ist Atticus Freeman, der sich auf die Suche nach seinem vermissten Vater macht. Dabei gerät er in den fiktiven Landstrich Lovecraft Country in Neuengland.

Genau in jene Provinz um die verderbte Stadt Arkham, in der die Geschichten des Autors H. P. Lovecraft um dörfliche Isolation, magische Geheimbünde und kosmische Strecken angesiedelt sind. Rasch gerät Atticus dort gemeinsam mit seinen Reisebegleitern an eine ebensolche gnadenlose Geheimloge – und die hat sich mit diesem übernatürlichen Grauen eingelassen.

Produziert wurde „Lovecraft Country“ von Horrorpapst und Oskar-Preisträger Jordan Peele, auch J. J. Abrams („Lost“) ist an der Serie beteiligt. Zu sehen sein wird „Lovecraft Country“ ab dem 15. August auf HBO, einen Tag später werden die englischen Folgen Woche für Woche bereits bei Sky zu sehen sein. Ab Oktober soll dann eine deutsche Synchronfassung folgen.

