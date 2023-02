Love And A .45: 90er-Kult erstmals in Deutsch fürs Heimkino – Die 80er und 90er Jahre haben so einige wahre Kultstreifen hervorgebracht. Wer erinnert sich nicht gerne insbesondere an die Klassiker der 90er? Dieses spezielle Jahrzehnt, in dem Regieikone Quentin Tarantino die Filmwelt eroberte mit Kultstreifen wie „Reservoir Dogs“ (1992) und „Pulp Fiction“ (1994). Nicht zu vergessen „Natural Born Killers“ (1994) und „True Romance“ (1993), zu denen Tarantino die Drehbücher schrieb.

Nicht verwunderlich gelten die 90er auch für das Jahrzehnt der Trittbrettfahrer, die auf der Tarantino-Erfolgswelle mitsurfen wollten. Einer davon ist der Roadmovie-Action-Thriller „Love And A .45“ im Stile von „Natural Born Killers“. Ein Film, der heute unter Genrefans Kultstatus genießt, damals aber wenig erfolgreich vor allem in Deutschland dahinsiechte. Das lag allerdings auch daran, dass „Love And A .45“ in der Uncut-Fassung recht schnell von der FSK eingesackt wurde und auf dem Index landete.

Nach über 20 Jahren vom Index

Seither durfte der Streifen hierzulande weder beworben noch verkauft werden und erschien auch deshalb nie in einer deutschen Synchron-Fassung. Auf dem Index schmorte der starbesetzte Streifen mit Renée Zellweger, Gil Bellows, Jeffrey Combs und Peter Fonda bis zum Jahre 2019, bevor ihm die FSK wieder die Freigabe ab 18 Jahren erteilte. Zur Freude aller Genre-Fans gibt es jetzt aber gute Neuigkeiten. Denn „Love And A .45“ erscheint nun endlich wieder für das Heimkino.

Und zwar erstmals ungekürzt in einer komplett synchronisierten deutschen Fassung. Dank Turbine Medien, die eine deutsche Uncut-Version in HD zu „Love And A .45“ ermöglicht haben. Eine gute Gelegenheit also, diesen 90er-Kult im Heimkino erleben zu können. Wer diesen Action-Thriller sein eigenen nennen will, muss allerdings schnell sein, denn es wird nur eine auf 999 Stück limitierte Edition geben. Veröffentlicht wird „Love And A .45“ bereits am 3. März 2023 im Mediabook inklusive DVD sowie Blu-ray, mit einem 28-seitigen Booklet und umfangreichem Bonusmaterial.

Darum geht es in „Love And A .45“

Wer „Love And A .45“ noch nicht kennt, nachfolgend der Plot in der Zusammenfassung: In „Love And A .45“ stehen Watty, Starlene und Billy im Rampenlicht des Geschehens. Sie halten sich mit brutalen Raubüberfällen über Wasser. Das Räuber-Trio geht bei seinen Raubzügen alles andere als zimperlich vor, was auch eine Kassiererin leidlich erfahren muss, die von Billy erschossen wird. Das war allerdings für Watty und Starlene zu heftig, weshalb sie sich fortan ohne Billy durchlagen wollen.

Bei diesem Versuch aber schlittern die beiden in die nächste Misere. Denn als zwei Texas Ranger über Starlene herfallen, greift Watty zur Waffe und erschießt einen der beiden Texas Ranger. Daraufhin bleibt ihnen nur noch die Flucht, verfolgt von allerlei schießwütigen Gesellen. In „Love And A .45“ erwartet euch also ziemlich temporeiches, actionlastiges und bleigetränktes Roadmovie in bestem Stil eines Quentin Tarantinos.

Quelle: filmstarts.de