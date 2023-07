Louis de Funès: Die besten Filme des Kultkomikers – Louis Germain David de Funès de Galarza, besser bekannt als Louis de Funès, war zu Lebzeiten ein unvergleichlich genialer Komiker und zählt bis heute zu den größten Komödianten der Kinogeschichte. Er hat sich mit nahezu all seinen Filmen in die Herzen von Millionen von Fans gespielt. Seine Komödien-Klassiker leben auch weit nach seinem Tod im Jahre 1983 im Alter von 68 Jahren weiter und genießen Kultstatus.

So wie auch der Franzose selbst, der sich mit seinem legendären Hang zum Klamauk und seinem einzigartigen De-Funès-Humor unsterblich gemacht hat. Der Weg zum Ruhm war jedoch alles andere als leicht, arbeitete De Funès vor seinem großen Durchbruch doch in über 100 Filmen in Klein-, Neben- und Statistenrollen mit.

Der erste Film, in dem Louis de Funès eine Hauptrolle innehatte, war im Jahre 1957 in „Woll’n Sie nicht mein Mörder sein?“, es folgten ein Jahr darauf weitere Hauptrollen in „Fisch oder Fleisch“ sowie „Wenn Louis eine Reise tut“. Seine Karriere explodierte allerdings Jahre später vollends: 1964 feierte mit den Filmen „Der Gendarm von St. Tropez“ sowie an der Seite von Jean Marais mit „Fantomas“ Erfolge.

Wir haben uns durch das große Filmarchiv gewühlt und präsentieren euch heute die besten Filme der Komödien-Ikone Louis de Funès.

14. Balduin, der Heiratsmuffel

13. Hasch mich, ich bin der Mörder

12. Balduin, der Trockenschwimmer

11. Alles tanzt nach meiner Pfeife

10. Louis, das Schlitzohr

09. Die Abenteuer des Rabbi Jacob

08. Oscar

07. Die große Sause

06. Der Gendarm von St. Tropez

05. Balduin, das Nachtgespenst

04. Fantomas

03. Brust oder Keule

02. Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe

01. Der Querkopf