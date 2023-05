Lord of War 2: Kultfilm mit Nicolas Cage bekommt Fortsetzung – Der Streifen „Lord of War – Händler des Todes“ aus dem Jahre 2005 hat sich als legendäre Actionsatire in die Filmgeschichte eingetragen. Darüber hinaus zählt dieser Kultfilm neben „Con Air“ zu den besten Filmen von Hollywood-Star Nicolas Cage. Das kommt auch nicht von ungefähr, lieferte Cage in der Hauptrolle als skrupelloser Waffenschieber Yuri Orlov doch eine Sahneperformance ab.

Nun, ganze 18 Jahre später, kann sich Nicolas Cage in einer seiner besten Rollen noch mal beweisen. Denn „Lord of War“ bekommt eine Fortsetzung, in der Cage wieder als Waffenhändler zurückkehrt. Dies berichtete nun das Magazin „Variety“, wonach die wilde Geschichte um Yuri Orlov weitererzählt werden soll. Wie auch beim ersten Teil, übernimmt wieder Andrew Niccol die Regie und hat auch das Drehbuch zur Fortsetzung verfasst.

Neben Rückkehrer Nicolas Cage auch spannender Neuzugang

Neben der Rückkehr von Nicolas Cage, dürfen sich Fans auch auf einen spannenden Neuzugang freuend. So wird kein Geringerer als Bill Skarsgård (u.a. „Es“, „John Wick: Kapitel 4“) den Cast von „Lord of War 2“ bereichern. Skarsgård wird herbei in die Rolle von Anton schlüpfen, des Sohnes von Yuri Orlov. Denn im zweiten Teil erfährt Papa Orlov, dass er noch einen Sohn hat: Als sein Sprössling auf der Bildfläche auftaucht und versucht, seinen Dad im internationalen Waffenhandel zu übertrumpfen.

Andrew Niccol zu „Lord of War 2“: „Es gibt mit diesen Figuren noch so viel mehr zu erforschen. Platon hat es richtig ausgedrückt: ‚Nur die Toten haben das Ende des Krieges gesehen.‘ Ich freue mich, mehr Zeit in der Gesellschaft des charmanten Teufels namens Yuri Orlov und seines unehelichen Sohnes zu verbringen – der, wie sich herausstellt, in keiner Weise rechtmäßig ist.“

Abrechnung mit dem internationalen Waffenhandel

Wann die Fortsetzung erscheinen wird, ist leider noch nicht bekannt. Allerdings sollen die Dreharbeiten noch im Herbst diesen Jahres starten. Wer den Kultstreifen „Lord of War“ nicht kennt, nachfolgend ein kleiner Überblick, was es mit diesem legendären Film auf sich hat. Regisseur Andrew Niccol hatte damals mit der bissigen Actionsatire gnadenlos und samt bitterbösem Zynismus mit dem internationalen Waffenhandel abrechnet.

Dafür hatte er sich neben Nicolas Cage einen namhaften Cast an Land gezogen – mit unter anderen Jared Leto, Bridget Moynahan, Ethan Hawke sowie Ian Holm. Herausgekommen ist ein bockspannendes und überaus temporeiches Thriller-Drama, in dem Yuri Orlov mit seinem Bruder Vitaly ins schmutzige, aber lukrative Waffengeschäft einsteigt. Schnell arbeitet er sich vom Kleinkriminellen aus Little Odessa zum international mächtigsten Waffenhändler hoch.

Das immerwährende Geschäft mit dem Krieg

Zu seinen Kunden zählen Staatsoberhäupter, Rebellen, Friedenskämpfer und Regierungen aus aller Welt. Doch auf dem Höhepunkt seiner Karriere werden die Behörden auf seine skrupellosen Machenschaften aufmerksam. Interpol-Agent Jack Valentine setzt alles daran, Orlov das Handwerk zu legen. Auch Ehefrau Ava stellt Orlov ein Ultimatum.

Der Ausstieg aus dem Geschäft mit dem Tod ist jedoch nicht so leicht. Eigentlich sollte jeder einmal „Lord of War – Händler des Todes“ gesehen haben, denn dieser Film zeigt ungeschönt, was es heißt, Geschäfte mit Kriegen zu machen – und vor allem, was dies mit den Menschen macht.

