"LOL": Teilnehmer bekommt eigene Show – Tedros Teclebrhan, den Publikum eher bekannt als Teddy Teclebrhan, ist inzwischen ein fester Bestandteil der deutschen Comedy-Landschaft. Im Zuge seiner Teilnahme bei der beliebten Show "LOL: Last One Laughing" von Michael Bully Herbig konnte Teddy viele Fans gewinnen und ist inzwischen offenbar so populär, dass Amazon Prime Video ihm nun ein eigenes Format spendiert – mäßig originell als "Die Teddy Teclebrhan Show" betitelt.

"Die Teddy Teclebrhan Show" wird am 20. Februar 2024 auf Amazon Prime starten, wobei zunächst nur die ersten beiden Episoden veröffentlicht werden. Über einen Zeitraum von sechs Wochen können sich Fans "DWDL" zufolge dann jede Woche auf neue Episoden freuen.

Im Rahmen der als "Comedy-Personality-Show" beworbenen Sendung wird Teclebrhan nicht nur die von ihm gespielten Charaktere aus seinem humoristischen Repertoire präsentieren, sondern auch auf eine Reihe prominenter Gäste treffen. Neben Comedy soll die Serie auch musikalische Einlagen zu bieten haben und verschiedene Aspekte von Teclebrhans Kindheit beleuchten.

Neben seinem Auftritt in der ersten "LOL"-Staffel war Teddy auf Amazon Prime Video Mitte 2022 auch als Moderator der Sendung "One Mic Stand" zu sehen, die es jedoch nur auf eine Staffel brachte. In dem diesjährigen "LOL"-Weihnachtsspecial teilte er die Bühne dann mit anderen prominenten Comedians wie Anke Engelke, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Martina Hill, Kurt Krömer, Michelle Huntziker und Rick Kavanian.

