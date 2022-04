LOL: Last One Laughing

Last One Laughing: Trailer zur 3. Staffel des Erfolgs-Formats – Die ersten beiden Staffeln von „Last One Laughing“ begeisterten hierzulande unzählige Zuschauer. Nun startet bald die dritte Staffel der erfolgreichen Comedy-Sendung auf Amazon Prime Video. Bereits am 14. April 2022 geht es nämlich wieder los, wenn zehn der erfolgreichsten Comedians Deutschlands einmal mehr versuchen, nicht zu lachen.

Zehn der erfolgreichsten Comedians der Bundesrepublik versuchen, unter keinen Umständen zu lachen. Zur dritten Staffel von „Last One Laughing“ ist nun auch der offizielle Trailer erschienen. Dieser gibt dabei nicht nur eine gute Vorschau, was einen erwartet, sondern lässt Comedy-Fans auch in Wehmut verfallen.

Schließlich zeigt der Trailer bereits die Teile der letzten Auftritte des verstorbenen und so beliebten Mirco Nontschews. Bereits vor der kommenden Ausstrahlung wurde zudem bestätigt, das Nontschew in der Sendung noch mal besonders geehrt werden soll. Neben Mirco Nontschew und Host Michael Bully Herbig sind in der dritten Staffel wieder etliche Stars dabei.

So versuchen auch Carolin Kebekus, Christoph Maria Herbst, Axel Stein, Palina Rojinski, Hazel Brugger, Abdel Karim, Michelle Hunziker, Olaf Schubert sowie Anke Engelke ihre ernste Miene zu bewahren und nicht zu lachen.

Quelle: promipool.de