LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Trailer zum Weihnachts-Special veröffentlicht – Es weihnachtet sehr in der Comedy-Welt mit dem kommenden „LOL: Last One Laughing“ XMAS-Special. „LOL“- Moderator Michael Bully Herbig führt auch durch dieses besondere Event, das als eine Art Vorgeschmack auf die nächste Staffel dient und die Fans während der Wartezeit bis 2024 bei Laune halten soll. Freuen darf man sich dabei auf eine festliche Brise Humor, die durch eure Wohnzimmer wehen wird.

Der nun veröffentlichte Trailer zum Weihnachts-Special, kündigt dabei einige spannende Neuerungen an. So sind dieses Mal nur acht bekannte Gesichter dabei, die bereits in früheren Episoden von „LOL“ ihr komödiantisches Talent unter Beweis gestellt haben. Anke Engelke und Kurt Krömer, beide schon dreimal in der Show zu sehen, gehören auch zu den Gästen der Anti-Lachen-Show.

Weihnachtliche „LOL“-Team-Edition

In der weihnachtlichen „LOL“-Team-Edition treten die Prominenten in Duos an und versuchen, die anderen Teams zum Lachen zu bringen, ohne dabei selbst ihre Fassung zu verlieren. Mit dabei sind die folgenden Teams:

Anke Engelke und Bastian Pastewka

Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan

Martina Hill und Kurt Krömer

Michelle Hunziker und Rick Kavanian

Im „LOL: Last One Laughing“ XMAS-Special geht es aber nicht nur um den Sieg, sondern auch um den guten Zweck: Das Gewinnerduo erhält nämlich 50.000 Euro, die sie dann für eine wohltätige Organisation spenden. Anders als in der regulären Staffel, die aus sechs Stunden Material in sechs Episoden besteht, wird das XMAS-Special auf eine kompaktere Dauer von drei Stunden reduziert und vermutlich in einer XXL-Episode präsentiert.

Das „LOL: Last One Laughing - XMAS Special“ wird ab dem 22. Dezember 2023 auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Die Fans dürfen sich auf ein weihnachtliches Comedy-Erlebnis freuen, das mit Sicherheit die eine oder andere Überraschung bereithält.