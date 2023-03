LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Teaser-Trailer zeigt alle Stars der 4. Staffel – Bald ist es endlich soweit, wenn es auf Amazon Prime Video in der vierten Staffel der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ wieder heißt: „Bitte nicht lachen!“ Seit rund zwei Jahren sorgt Gastgeber Michael „Bully“ Herbig mit seinen Kandidaten für beste Unterhaltung und machte „Last One Laughing“ zu einem der beliebtesten Unterhaltungsformate in Deutschland.

Das soll eben auch wieder in der am 06. April 2023 startenden vierten Staffel so sein. Ein Garant dafür, dass in dem Spaßformat die Zuschauer wieder einiges zu Lachen haben, sind natürlich einmal mehr die zehn Kandidaten. Nun wurde zur kommenden vierten Staffel der Anti-Lach-Comedy-Show der Teaser-Trailer veröffentlicht, der auch alle Stars der neuen Runde zeigt.

„LOL“-Veteranen und spannende Neulinge

Unter den zehn neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sind natürlich wieder die erfolgreichsten Comedians und bekannte Stars der Bundesrepublik. Recht schnell wurde bekannt, dass die beliebten Comedians Martina Hill, Kurt Krömer sowie Komikerin Hazel Brugger zurückkehren werden. Neben echten „LOL“-Veteranen gibt es auch ein paar spannende Neulinge bei „Last One Laughing“.

So sind neben dem genannten Trio auch Moritz Bleibtreu, Joko Winterscheidt, Cordula Stratmann, Michael Mittermeier, Elton, Jan van Weyde und Max Giermann mit dabei. Ein definitiv illustres Ensemble, das garantiert für reichlich Spaß in der vierten Staffel sorgen wird. Und was soll da generell schon schiefgehen. Schließlich ist das Konzept von „LOL: Last One Laughing“ einfach genial.

Furiose Comedy-Unterhaltung

Sechs Stunden werden die zehn Stars in einem Raum gesperrt. Mit dem Motto: „Lachen verboten“. Natürlich versucht jeder, mit allen möglichen Mitteln die anderen zum Lachen zu bringen. Mit derlei irrwitzigen Dingen, dass es den aktiven Spaßmachern of selbst schwerfällt, dabei nicht zu lachen. Wer bei dem Anti-Lachen-Wettbewerb zweimal scheitert, fliegt aus der Show. Der- oder diejenige, der oder die am Ende übrig bleibt, erhält ein Preisgeld über 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Freut euch also auf die vierte Staffel von „LOL: Last One Laughing“ auf Amazon Prime Video, denn hier sind herzhaftes Lachen und furiose Comedy-Unterhaltung garantiert!