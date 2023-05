LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Staffel 5 zum Comedy-Megaerfolg bestätigt – Dass sich Spaßformate allergrößter Beliebtheit erfreuen, zeigte einmal mehr die kürzlich beendete vierte Staffel der Comedy-Show „LOL: Last One Laughing“ mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig. Denn sie brach erneut Rekorde. Unter anderem war die vierte Staffel der meist-gestreamte deutsche Titel aller Zeiten bei Amazon Prime Video in Deutschland sowie Österreich.

Auch in den sozialen Netzwerken gingen „LOL: Last One Laughing“-Clips wie „Shu Shu Shu“ steil. In diesem traten Anke Engelke und Bastian Pastewka als Schlagerduo Jenny & Mel auf und sorgten dafür, dass dieser Clip alleine auf dem TikTok-Kanal mehr als 9,5 Millionen Mal angesehen wurde. Auch die 10-minütige Preview der vierten Staffel katapultierte sich auf Platz eins der YouTube-Trends.

Nach dem Ende der vierten Staffel war recht klar, dass man den Megaerfolg auch mit einer fünften Staffel von „LOL: Last One Laughing“ weiterführen würde. Und diese wurde zur Freude aller Fans offiziell bestätigt. Laut Informationen von Prime Video soll die fünfte Staffel Ostern 2024 an den Start gehen.

In der vierten Staffel des Comedy-Hits sorgte in diesem Jahr das zehnköpfige wunderbar illustre Ensemble bestehend aus Martina Hill, Kurt Krömer, Hazel Brugger, Moritz Bleibtreu, Joko Winterscheidt, Cordula Stratmann, Michael Mittermeier, Elton, Jan van Weyde und Max Giermann für Lacher am laufenden Band.

Lachen verboten

Man darf also gespannt sein, wer von ihnen in der fünften Staffel zurückkehrt und wer neu hinzustoßen wird. So oder so ist jetzt schon so gut wie sicher, dass auch in der nächsten Staffel der Spaßfaktor immens hoch sein wird. Schließlich ist das Konzept von „LOL: Last One Laughing“ so einfach, aber eben auch so genial. Sechs Stunden werden die zehn Stars in einem Raum gesperrt. Mit dem Motto: „Lachen verboten“.

Natürlich versucht jeder, mit allen möglichen Mitteln die anderen zum Lachen zu bringen. Mit derlei irrwitzigen Dingen, dass es den aktiven Spaßmachern oft selbst schwerfällt, dabei nicht zu lachen. Wer bei dem Anti-Lachen-Wettbewerb zweimal scheitert, fliegt aus der Show. Wer am Ende übrig bleibt, erhält ein Preisgeld über 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Hier sind einfach herzhaftes Lachen und furiose Comedy-Unterhaltung garantiert – ganz sicher auch in Staffel 5 von „LOL: Last One Laughing“.

