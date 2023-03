LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Kult-Comedy-Show bekommt Horror-Version – Es ist eine dieser großen Erfolgsgeschichten im Bereich der Comedy-Shows, die „LOL: Last One Laughing“ mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig in der deutschen Version auf Amazon Prime Video geschrieben hat. Seit der Ausstrahlung der ersten Staffel vor nunmehr rund zwei Jahren gehört „LOL“ hierzulande zu den beliebtesten Unterhaltungsformaten.

Während das Erfolgsrezept des Anti-Lachen-Wettbewerbs bald in Deutschland in die vierte Staffel geht, bekommt die Kult-Comedy-Show einen interessanten Ableger, genauer gesagt eine Horror-Version von „Last One Laughing“. Wer das Basisformat von „LOL“ nicht kennt, das übrigens aus Japan kommt, nachfolgend kurz, worum es eigentlich geht: In der Show versuchen die Teilnehmer mit allen möglichen Mitteln, die anderen zum Lachen zu bringen.

Bitte nicht erschrecken

Mit derlei irrwitzigen Dingen, dass es ihnen selbst schwerfällt, dabei nicht zu lachen. Derjenige, der am Ende übrig bleibt, erhält ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Wie nun „Variety“ berichtete, wird es bald in der französischen Version von „Last One Laughing“ eine Horror-Variante der Show geben. Im Ableger ändern sich dabei auch die Spielregeln, oder werden besser gesagt dem Horror-Thema angepasst.

Demnach dürfen sich die dort teilnehmenden Prominenten natürlich ebenfalls nicht zum Lachen bringen. Aber in der neuen Version dürfen sie sich darüber hinaus auch nicht erschrecken lassen. Die acht Stars der Show sollen dann auf engstem Raum eben auch versuchen, die anderen zum Schreien oder Zusammenzucken zu verleiten. Diese Idee der Horror-„LOL“-Version birgt sicherlich einiges an Potenzial, den Spaßfaktor für den Zuschauer noch mal gewaltig anzuheben.

Horror-Version auch für Deutschland?

Die Idee zu der Horror-Variante von „LOL“ entstand übrigens während der dritten französischen Variante, als die Set-Beleuchtung einmal ausfiel und deshalb die Stars für eine gewisse Zeit im Dunkeln agieren mussten. Thomas Dubois, Head of Originals bei den Amazon Studios Frankreich, verriet: „Als es passierte, bekamen die Leute Angst und wir erkannten, dass Angst eine großartige Quelle der Komik ist.“

Nun bleibt mit Spannung abzuwarten, wie die Horror-Version von „LOL“ in Frankreich angenommen wird. Sollte dies ein voller Erfolg werden, ist dieser Ableger sicherlich auch ein großes Thema für Deutschland. Darüber hinaus sagte James Farrell, Head of International Originals bei den Amazon Studios, dass er generell sehr daran interessiert sei, den Horror-Ableger zu „LOL“ auch in anderen Ländern zu verwirklichen.

Quelle: kino.de