LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Kandidaten des Specials stehen fest – Geradeerst wurde bekannt, dass Fans von Amazons Comedy-Hit „LOL: Last One Laughing“ bereits im Dezember 2023 eine besondere Überraschung erwartet, bevor die fünfte Staffel rund um Ostern 2024 folgt. So verkündeten Amazon sowie LOL-Moderator Michael Bully Herbig, dass es ein spezielles Weihnachtsformat des „Nicht-Lachen“-Wettbewerbs geben wird.

Nur eine Woche nach dieser Ankündigung wurde jetzt auch das Teilnehmerfeld veröffentlicht. Anstatt der üblichen zehn werden nur acht Personen daran teilnehmen, und zwar allesamt prominente Gäste, die bereits in früheren „LOL“-Episoden zu sehen waren. So sind Anke Engelke und Kurt Krömer dabei, die in der Show schon jeweils dreimal aufgetreten sind.

Vermutlich eine große XXL-Folge

Die anderen prominenten Gesichter Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Teddy Teclebrhan, Martina Hill, Michelle Hunziker und Rick Kavanian werden ebenfalls teilnehmen. Zudem gibt es nun auch die ersten Infos zum Ablauf des „LOL“-Weihnachtsspecials. Anstelle des bisher bekannten Sechs-Stunden-Formats, das in sechs Einzelfolgen präsentiert wird, soll die Weihnachtsausgabe lediglich drei Stunden in einer einzelnen, vermutlich ein- bis anderthalbstündigen XXL-Folge, abhandeln.

Noch interessanter ist jedoch, dass die Teilnehmer in Paaren antreten. So werden Engelke und Co. in Zweiergruppen versuchen, die anderen Teams zum Lachen zu bringen, ohne selbst zu lachen. Das siegreiche Team erhält 50.000 Euro für einen wohltätigen Zweck. Und das sind die Teams:

Anke Engelke & Bastian Pastewka

Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan

Martina Hill & Kurt Krömer

Michelle Hunziker & Rick Kavanian

Das genaue Erscheinungsdatum der Sonderfolge im Dezember 2023 ist bisher noch nicht festgelegt worden.

Quelle: filmstarts.de