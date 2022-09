LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Die Kandidaten der 4. Staffel – Seit mittlerweile drei Staffeln begeistert die Comedy-Show „Last One Laughing“ mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig auf Amazon Prime Video unzählige Zuschauer. Bei dem Erfolg ist es nicht verwunderlich, dass man mittlerweile an der vierten Staffel arbeitet, die voraussichtlich Ostern 2023 starten soll.

Auch wenn es noch ein Weilchen hin ist, bis die erfolgreichsten Comedians der Bundesrepublik versuchen, unter keinen Umständen zu lachen, gab „Amazon Prime“ nun bei einer Pressekonferenz exklusive Einblicke in die kommende vierte Staffel.

Zuvor kündigte Michael „Bully“ Herbig die neue Runde bereits mit den Worten an: „Wenn du schon vor Lachen am Boden liegst und denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo die vierte Staffel her!“

Michael Mittermeier, Elton und Moritz Bleibtreu gehören zu den Neuzugängen

Mit Spannung erwartet wurde natürlich dabei die Ankündigung der zehn Kandidaten der vierten Staffel, die „Amazon Prime“ nun ebenfalls preisgab. So kehren die beliebten Comedians Martina Hill, Kurt Krömer sowie Komikerin Hazel Brugger (28) zurück. Es gibt auch spannende Neuzugänge die versuchen wollen, nicht zu lachen.

Dazu gehören Cordula Stratmann, Michael Mittermeier und Elton. Ein weiterer Neuzugang ist auch Telenovela-Star Jan van Weyde, bekannt aus „Sturm der Liebe“, und mit Moritz Bleibtreu auch ein großer deutscher Kino-Star. Fehlen also noch zwei Kandidaten, die das Zehner-Team letztendlich komplettieren werden.

Quelle: bild.de