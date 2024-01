LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Comedian-Urgestein in 5. Staffel dabei – Für alle Fans von Amazons Kult-Comedy-Show gibt es mit der kommenden 5. Staffel eine faustdicke Überraschung. Denn es wird ein wahres Comedian-Urgestein der Anti-Lachrunde beitreten. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Humor und Herausforderung hat sich „LOL: Last One Laughing“ einen besonderen Platz in den Herzen der Zuschauer erobert.

„LOL: Last One Laughing“, unter der Leitung des beliebten Gastgebers Michael „Bully“ Herbig, gehört mittlerweile zu den erfolgreichsten Comedy-Shows. Insbesondere die vierte Staffel, die letztes Jahr auf Amazon Prime Video lief, setzte neue Maßstäbe in Sachen Beliebtheit. Sie war nicht nur ein Hit in Deutschland und Österreich, sondern wurde sogar zum meistgestreamten deutschen Titel auf der Plattform.

Comedy-Urgestein Otto Waalkes soll in Staffel 5 dabei sein

Die Ankündigung der fünften Staffel von „LOL: Last One Laughing“ brachte eine Welle der Vorfreude mit sich. Fans der Show spekulieren bereits, welche Comedians dieses Mal die Herausforderung annehmen werden. Laut der „Bild“-Zeitung wird kein Geringerer als Comedy-Urgestein Otto Waalkes in der neuen Staffel dabei sein. Dies wäre für viele Fans ein Highlight, da Otto eine Legende in der deutschen Comedy-Szene ist.

Zudem berichtet die „Abendzeitung München“, dass auch Max Giermann und Torsten Sträter das Lachmuskel-Training übernehmen sollen. Das Konzept von „LOL: Last One Laughing“ ist simpel und doch so unglaublich unterhaltsam. Zehn Comedians werden für sechs Stunden in einem Raum eingeschlossen, wobei das Hauptziel ist, nicht zu lachen. Die Show stellt eine echte Herausforderung für die Teilnehmer dar, denn sie müssen nicht nur ihre eigenen Lachanfälle unterdrücken, sondern auch versuchen, ihre Konkurrenten zum Lachen zu bringen.

Fünften Staffel kurz vor Ostern

Die Spannung steigt, wenn Teilnehmer für das zweimalige Scheitern bei der Anti-Lachen-Herausforderung aus der Show ausscheiden. Der letzte verbleibende Comedian gewinnt ein Preisgeld von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Mit der bevorstehenden fünften Staffel, die kurz vor Ostern 2024 erscheinen soll, ist eines sicher: Die Mischung aus bekannten und vielleicht neuen Gesichtern verspricht erneut eine Staffel voller Überraschungen und unkontrollierbarer Lacher.

Quelle: wunderweib.de