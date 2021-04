LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Bullys neue Promi-Liste ist bekannt – Auf Amazons Streaming-Dienst Prime Video schlug das Comedy-Format mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig ein wie eine Konfettibombe: „LOL: Last One Laughing“ begeistert die Zuschauer mit seinem hochamüsanten Konzept, einen Haufen Comedians in einen Raum zu sperren und ihnen das Lachen um jeden Preis zu verbieten. Nun ist bekannt, welche Teilnehmer in Staffel zwei auf Amazon Prime auf uns warten werden.

Einmal mehr wird Drehbuchautor, Comedian und Filmemacher Bully als Gastgeber mit von der Partie sein. Gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“ erklärte Herbig, was ihn an dem Komiker-Format persönlich reizt: „Ich habe keine Ahnung, was es mit dem Körper anstellt, wenn man sich das Lachen so extrem verkneift. Jeder probiert was anderes, damit er nicht in Lachen ausbricht, und darüber habe ich mich ja am meisten amüsiert.“

Bully führte in einem anderen Interview mit der Zeitung nach Staffel eins aus: „Denken Sie nur mal an die Schule. Jeder weiß doch, wie es ist, wenn man nicht lachen darf. Es wird einfach immer schlimmer! Und so ging es den Kollegen in dieser Show – und zwar sechs Stunden lang am Stück.“

Weitere Gesichter aus der ersten Staffel, die den Zuschauern auch in Staffel zwei erhalten bleiben werden: Comedy-Urgestein Anke Engelke, Talkmaster und Kabarettist Kurt Krömer sowie der Meister der Imitation, Max Giermann. Nunmehr ist bekannt, welche weiteren Comedians dabei sein werden:

Komiker Bastian Pastewka, Late-Night-Moderator Klaas Heufer-Umlauf, Komikerin und Schauspielerin Annette Frier, Komikerin Martina Hill, Komiker Tommi Schmitt, Moderatorin Larissa Rieß und Komikerin Tahnee werden die Besetzung kongenial erweitern.

Über Staffel zwei von „LOL: Last One Laughing“ ist sonst noch nicht allzu viel bekannt: Vermutlich werden es wieder sechs Folgen sein, in denen die Teilnehmer sich auch nur das kleinste Grinsen aufgrund von Hunderten präzisen Kameras verkneifen müssen, die Bully jeden ihrer Fehltritte verraten. Wer lacht, wird verwarnt, bei Wiederholung droht der Rauswurf – während sich die anderen Komiker Mühe geben, demjenigen nun erst recht ein Grinsen zu bescheren.

Ausgestrahlt werden soll die neue Staffel von „LOL: Last One Laughing“ im Herbst bei Amazon Prime.

Quelle: augsburger-allgemeine.de