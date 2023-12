"LOL: Last One Laughing"

"LOL: Last One Laughing": Alle Infos und Starttermin zum XMAS-Special – Bald darf auf Amazon Prime Video endlich wieder gelacht werden …na ja, oder eben auch nicht, geht es doch auch bei der Weihnachtsausgabe der Sendung "LOL: Last One Laughing" abermals darum, dass die teilnehmenden Prominenten jedweden Schabernack zum Trotz keine Miene verziehen dürfen.

Nach nunmehr insgesamt vier Staffeln des von Gastgeber Michael „Bully“ Herbig präsentierten Formates, stellt das kommende Weihnachtsspecial als Einzelfolge zwar lediglich einen kleinen Happen dar, die Wartezeit auf die nächste große Runde verkürzt es mit einer extra langen Laufzeit aber allemal.

Zu sehen sein wird die Weihnachtsausgabe am 22. Dezember 2023 auf Prime Video.

Dabei werden die Kandidaten in altbewährter Manier für mehrere Stunden gemeinsam in einen Raum eingesperrt und mit zwei "Leben" ausgestattet. Sobald man lacht oder auch nur schmunzelt, verliert man eines davon – sind beide Leben verbraucht, muss man die Show verlassen und hat damit keine Chance mehr, das Preisgeld von 50.000 Euro für einen guten Zweck zu gewinnen.

Da natürlich jeder den Raum als Sieger verlassen möchte, versuchen die Teilnehmer sich nach allen Regeln der Kunst und mit im Vorfeld zurechtgelegten Auftritten gegenseitig zum Lachen zu bringen.

Neu ist diesmal allerdings, dass die Kandidaten in Teams antreten, was für noch mehr Chaos und Humor bei den Attacken auf die Lachmuskeln der anderen sorgen dürfte. Auch Bully mischt im Hintergrund mit und hat neben einigen im Raum versteckten Überraschungen auch noch einige Zusatzgäste parat.

Folgende Promis werden in der Weihnachtsfolge gegeneinander antreten:

Anke Engelke

Bastian Pastewka

Carolin Kebekus

Kurt Krömer

Rick Kavanian

Martina Hill

Teddy Teclebrhan

Michelle Hunziker

Die Zweierteams sehen dabei wie folgt aus:

Anke Engelke und Bastian Pastewka

Martina Hill & Kurt Krömer

Carolin Kebekus & Teddy Teclebrhan

Michelle Hunziker & Rick Kavanian

Quelle: bild.de