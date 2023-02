LOL: Last One Laughing

LOL: Last One Laughing: Alle 10 Kandidaten der 4. Staffel stehen fest – Die Comedy-Show mit Gastgeber Michael „Bully“ Herbig gehört zu den beliebtesten Unterhaltungsformaten in Deutschland und bringt seit mittlerweile rund zwei Jahren die Zuschauer zum Lachen. Aufgrund des Erfolges von „Last One Laughing“ hat man in den zwei Jahren ordentlich viel produziert und es auf ganze drei Staffeln gebracht.

Kein Wunder, dass eines der größten Highlights auf Amazon Prime Video nun im April 2023 die vierte „LOL“-Staffel ins Haus steht. Und auch diese bringt wieder die erfolgreichsten Comedians und bekannte Stars der Bundesrepublik vor die Kamera. Seit der Ankündigung der neuen Staffel fiebern natürlich alle Fans der gefeierten Comedy-Show der Bekanntgabe der Kandidaten entgegen.

Während schnell kommuniziert wurde, dass die beliebten Comedians Martina Hill, Kurt Krömer sowie Komikerin Hazel Brugger abermals versuchen werden, nicht zu lachen, stehen nun endlich alle zehn der vierten Staffel von „LOL: Last One Laughing“ fest. Darunter sind nicht nur „LOL“-Veteranen, sondern auch ein paar spannende Neulinge in der Anti-Lach-Comedy-Show.

Alle zehn Stars der vierten Staffel:

Moritz Bleibtreu

Joko Winterscheidt

Cordula Stratmann

Michael Mittermeier

Elton

Jan van Weyde

Max Giermann

Kurt Krömer

Martina Hill

Hazel Brugger

Hier hat man definitiv ein illustres Ensemble gefunden, das garantiert für reichlich Spaß in der vierten Staffel sorgen wird. Eigentlich kann da auch nichts schiefgehen, denn das Konzept von „LOL: Last One Laughing“ ist einfach zu genial. Sechs Stunden werden die zehn Stars in einem Raum gesperrt mit dem Motto „lachen verboten“.

Natürlich versucht jeder, mit allen möglichen Mitteln die anderen zum Lachen zu bringen. Mit derlei irrwitzigen Dingen, dass es ihnen selbst schwerfällt, dabei nicht zu lachen. Wer bei dem Anti-Lachen-Wettbewerb zweimal scheitert, fliegt aus der Show. Derjenige, der am Ende übrig bleibt, erhält ein Preisgeld über 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

Da ist einfach großer Spaß und beste Comedy-Unterhaltung – auch in Staffel vier garantiert!

Quelle: filmstarts.de