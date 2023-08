„Loki“: Zweite Staffel bricht schon jetzt Rekord – Galt das MCU einst als absolute Hitfabrik, gibt es inzwischen mehr Flops als Erfolge. Mit Phase vier begann der Stern bereits zu sinken, während die kürzlich angelaufene Phase fünf inzwischen schon als Tiefpunkt gehandelt wird. Zwar wusste der Abschied der „Guardians of the Galaxy“ mit „Vol. 3“ noch zu unterhalten, „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“ fiel jedoch komplett durch und auch die Serie „Secret Invasion“ hat eher zu erbosten Debatten geführt als zu Applaus.

Richten muss es nun also „Loki“.

Die erste Staffel kam bei der Presse und Publikum äußerst gut an und wird demnächst mit weiteren Folgen auf dem Streamingdienst Disney+ fortgesetzt. Der dazugehörige Trailer lässt auf einen ähnlichen Erfolg hoffen, schlug dieser doch ein wie eine Bombe.

Nur einen Tag nach der Veröffentlichung brachte er es „Deadline“ zufolge auf stolze 80 Millionen Aufrufe und stellte damit mal eben einen Disney+- und MCU-Rekord auf.

Zwar kam das Finale nicht bei jedem gut an, nichtsdestotrotz ist die erste Staffel von „Loki“ nach wie vor die meistgesehene Serie auf Disney+ überhaupt. Man darf gespannt sein, ob Staffel zwei ohne den direkten Anschluss an „Avengers: Infinity War“ an diesen Erfolg anzuknüpfen oder ihn gar zu übertrumpfen vermag.

Relevant für das MCU dürften Lokis neue Abenteuer im durcheinandergewirbelten Multiversum jedenfalls sein, spielt doch der in der ersten Staffel eingeführte neue Bösewicht Kang abermals eine wichtige Rolle.

Fans dürfen sich außerdem auf ein Wiedersehen mit der von Sophia Di Martino verkörperten Sylvie und Owen Wilson als TVA-Agenten Mobius M. Mobius freuen.

Ebenfalls wieder mit dabei sind Gugu Mbatha-Raw als Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku als Hunter B-15, Neil Ellice als D-90 und Eugene Cordero als Casey. Neu mit im Boot sitzt der aus „Everything Everywhere All At Once“ inzwischen wohlbekannte Ke Huy Quan. In weiteren bislang noch unbekannten Rollen werden außerdem Kate Dickie, Rafael Casal und Liz Carr zu sehen sein.

Die zweite Staffel von Marvel Studios’ „Loki“ startet am 6. Oktober exklusiv auf Disney+. Neue Folgen werden ab dann immer freitags zu sehen sein, bis uns am 10. November wohl das Staffelfinale bevorsteht.

Quelle: kino.de