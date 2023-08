„Loki“: Disney+ veröffentlicht Trailer zur zweiten Staffel – Während es um das einst so ruhmreiche MCU in der Gunst der Fans aktuell nicht besonders gut steht, erfreut sich ausgerechnet eine Marvel-Serie auf Disney+ nach wie vor größter Beliebtheit – und das selbst zwei Jahre nach dem Start der ersten Staffel. Allerhöchste Zeit also für eine zweite Runde mit dem Bruder des Donnergotts Thor.

Das wissen natürlich auch die Macher und haben nun endlich einen ersten Trailer der zweiten Staffel von „Loki“ veröffentlicht.

Mutmaßlich ist der Erfolg der Serie darauf zurückzuführen, dass die Handlung sich direkt auf das MCU auswirken konnte, während andere Projekte wie etwa „Moon Knight“ oder „She Hulk“ fast schon losgelöst davon wirken. Dass Tom Hiddleston in seiner Rolle des namensgebenden Gottes des Schabernackes ein absoluter Sympathieträger ist, dürfte auch seinen Teil dazu beigetragen haben.

Eben jener kehrt in der bereits zum Finale der ersten Staffel angekündigten zweiten Staffel zurück. Ebenfalls zu sehen sein wird abermals Jonathan Majors, der in der Serie sein Debüt gab und später als Kang der Eroberer in „Ant-Man and The Wasp: Quantumania“ zu sehen war.

Die neuen Folgen knüpfen direkt an das vorangegangene Staffelfinale an.

Laut den Beschreibungen von Disney+ muss Loki an der Seite von Mobius, Hunter B-15 und einem Team aus neuen und wiederkehrenden Charakteren durch ein sich ständig erweiterndes und zunehmend gefährlicheres Multiversum navigieren, um nicht nur Sylvie, Richterin Renslayer und Miss Minutes zu finden, sondern auch um die Wahrheit darüber zu ergründen, was es heißt, einen freien Willen und eine glorreiche Bestimmung zu besitzen – und nebenbei natürlich auch noch die TVA und somit die Hauptzeitlinie und das Multiversum zu retten.

Neben Hiddleston als Loki wird abermals die im Trailer kurz zu sehende Sophia Di Martino als Sylvie auftreten, die zuvor das Multiversum überhaupt erst ins Chaos stürzte. Ebenfalls wieder mit dabei sind Owen Wilson als Mobius, Gugu Mbatha-Raw als Ravonna Renslayer, Wunmi Mosaku als Hunter B-15, Neil Ellice als D-90 und Eugene Cordero als Casey. Neu mit im Boot sitzt der aus „Everything Everywhere All At Once“ inzwischen wohlbekannte Ke Huy Quan, der einen Archivisten der TVA mimt. In weiteren bislang noch unbekannten Rollen werden außerdem Kate Dickie, Rafael Casal und Liz Carr zu sehen sein.

Die zweite Staffel von Marvel Studios’ „Loki“ startet am 6. Oktober exklusiv auf Disney+. Neue Folgen werden ab dann immer freitags zu sehen sein, bis uns am 10. November wohl das Staffelfinale bevorsteht.

Quelle: kino.de