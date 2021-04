Loki: Brandneuer Trailer zur neuen Marvel-Serie – Im Sommer gibt es neues Serienfutter für alle Marvel-Fans. In der Serie „Loki“ dreht sich alles um Thors Halbgottbruder, der in „Avengers 3: Infinity War“ von Thanos getötet wurde. Allerdings hat der gute Loki überlebt, wie man im ersten Trailer zur neuen Marvel-Serie bereits sehen konnte.

Nun gibt es einen brandneuen Trailer zur sehen, in dem sich „Loki“ in einer Welt voller Probleme mit der bürokratischen TVA (Time Variance Authority) wiederfindet. Dies sicherlich zur Freude vieler Fans, schließlich zählt Loki zu den Lieblingscharakteren des „Avengers“-Universums. Natürlich wird der nordische Halbgott wieder gespielt von Tom Hiddleston.

Die Serie beantwortet damit auch die brennende Frage, wohin der totgeglaubte Loki in „Avengers: Endgame“ verschwand, nachdem er im finalen Chaos den Tesseract in die Finger bekommen konnte. In der Serie gehört er der sogenannten Time Variance Authority, kurz TVA an, für die Loki zwischen verschiedenen Zeiten und Orten springt.

In der Serie bekommt Tom Hiddleston dabei Besuch von Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw oder Richard E. Grant. Laut MCU-Boss Kevin Feige soll die „Loki“-Serie im Crime-Thriller-Genre beheimatet sein. Wohl mit reichlich Witz, wenn man weiß, wie der chaotische Loki so drauf ist. Die sechs Episoden umfassende Disney+-Original-Serie „Loki“ könnt ihr ab dem 11. Juni 2021 exklusiv auf Disney+ sehen.