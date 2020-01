Light of my Life – Film-Kritik

Autor: Erik Rössler

„Light of my Life“ – Film-Kritik – Freunde von Endzeitfilmen und Postapokalypse-Dramen sind bei „Light of my Life“ bestens aufgehoben. Dieses überaus atmosphärische intensive Genredrama erscheint nun für das Heimkino auf DVD sowie Blu-ray und garantiert allen Interessierten erfüllte 120 Minuten. Regisseur und Drehbuchautor Casey Affleck, der hier zugleich eine der Hauptrollen übernommen hat, beweist einmal mehr, welch großes Potenzial in ihm schlummert.

Er zeichnet in „Light of my Life“ das Porträt einer nicht einfachen Vater-Tochter-Beziehung inmitten eines postapokalyptischen Albtraums. Beide befinden sich in einer unwirklichen Zeit. Denn zehn Jahre nach einer Epidemie, die fast alle Frauen und Mädchen der Welt dahingerafft hat, muss Casey Affleck als Papa seine zehnjährige Tochter um jeden Preis beschützen. So zieht der Vater mit seiner zehnjährigen Tochter Rag durch das Land.

Immun gegen das unbekannte Virus lebt die als Junge getarnte Rag in ständiger Gefahr, entdeckt zu werden. Denn mit den Frauen scheint auch jegliche Hoffnung auf das Überleben der Menschheit gestorben zu sein. Voller Angst um seine Tochter und überfordert mit der heranwachsenden Frau, meiden die beiden jegliche sozialen Kontakte – da jeder vermeintliche Freund eine Bedrohung darstellt, sollte die Wahrheit über Rag ans Licht kommen.

Als die beiden jedoch Begegnungen mit anderen Menschen nicht mehr aus dem Weg gehen können, droht eine Katastrophe. Casey Affleck, der bereits im eindringlichen Drama „Manchester by the Sea“ so sehr überzeugte, wiederholt seine Leistung auch in „Light of my Life“. Doch auch Newcomerin und Jungdarstellerin Anna Pniowsky brilliert in der Rolle als dessen Tochter. Herausgekommen ist ein Film mit reichlich Wirkungsstärke, viel Feingefühl und massig Spannung.

Das alles mit dieser düster beklemmenden Endzeit-Atmosphäre, tollen Kulissen und einer nicht weniger passenden Sounduntermalung. Ebenfalls positiv zu erwähnen ist die langsam aber stetig ansteigende Intensität des Streifens. Deshalb vergehen die rund zwei Stunden wie im Flug in einem mitreißenden immer bedrohlichen Abenteuer von Vater und Tochter. So geht intelligentes, topp erzähltes sowie sehr stimmiges Endzeit-Drama!

Light of my Life – Universum Film – VÖ: 24. Jan. 20