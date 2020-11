Lethal Weapon 5: Mel Gibson bestätigt Arbeiten zum neuen Teil – Ohne Frage gehört „Lethal Weapon“ mit seinen bis dato vier Teilen zu den Kultklassikern des Action-Kinos. Auch, weil sich das kongeniale Ballerduo Mel Gibson und Danny Glover als Riggs und Murtaugh in die Herzen der Fans gespielt hat.

Mit fulminanter Action und etlichen Lachsalven – einfach genialer, unvergessener Action-Spaß. 22 Jahre nach dem letzten Teil, „Lethal Weapon 4 – Zwei Profis räumen auf“, bestätigte Produzent Dan Lin Anfang 2020, dass es einen fünften Teil geben werde. Seitdem war allerdings es ruhig um „Lethal Weapon 5“ geworden.

Nun bestätigte kein Geringerer als Hauptdarsteller Mel Gibson in der US-TV-Show „Good Morning America“, dass die Arbeiten am Comeback der Kult-Action-Reihe begonnen haben. Gefolgt von einer weiteren News – demnach wird der mittlerweile 90-jährige Regisseur der ersten vier „Lethal Weapon“-Teile Richard Donner auch am fünften Teil zumindest mitarbeiten.

Dabei hat Donner seit seinem Thriller „16 Blocks“ aus dem Jahre 2006 keine Streifen mehr inszeniert. Dan Lin kann sich aber durchaus vorstellen, dass Donner im hohen Alter noch mal ein Regie-Comeback feiern könnte. Wie es am Ende dann auch kommen mag, „Lethal Weapon 5“ dürfte für zahlreiche Jubelstürme unter den Fans sorgen, zumal man sich auch auf den originalen Cast freuen darf.

Also drücken wir ganz feste die Daumen, dass wir mit Teil fünf das große Action-Finale mit Mel Gibson und Danny Glover feiern können. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Infos dazu gibt!

