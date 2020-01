Autor: Erik Rössler

Lethal Weapon 5 – Es gibt da eigentlich keine zwei Meinungen: „Lethal Weapon“ gehört mit seinen bis dato vier Teilen zu den Kultklassikern des Action-Kinos. Auch, weil sich hierbei das kongeniale Ballerduo Mel Gibson und Danny Glover als Riggs und Murtaugh in die Herzen der Fans gespielt haben. Dies mit fulminanter Action und etlichen Lachsalven – einfach genialer, unvergessener Action-Spaß.

Jetzt, ganze 22 Jahre nach dem letzten Teil „Lethal Weapon 4 – Zwei Profis räumen auf“, wurde offenbar „Lethal Weapon 5“ bestätigt – und das mit dem originalen Cast. Das dürfte für zahlreiche Jubelstürme unter den Fans sorgen. Ja, von wegen „zu alt für diesen Scheiß“ … noch einmal Mel Gibson und Danny Glover, das wäre ein fulminantes Action-Comeback.

Jedenfalls hat nun Produzent Dan Lin während einer Produzenten-Gesprächsrunde des „Hollywood Reporter“ verkündet, dass „Lethal Weapon 5“ in der Mache sei und ein Drehbuch in Aussicht stehe. Mit von der Partie soll auch Regisseur Richard Donner sein, der übrigens alle anderen vier Teile inszenierte. Hinzu kommen eben die beiden Originaldarsteller Mel Gibson und Danny Glover – da geht doch jedem Fan das Herz auf.

Laut Lin soll „Lethal Weapon 5“ das große Finale bilden und einen gebührenden Schlussstrich unter die über 30 Jahre alte Action-Reihe ziehen. Lin: „Dick Donner kehrt zurück. Der Original-Cast kehrt zurück. Und es ist einfach nur fantastisch. Die Story selbst ist für ihn [gemeint ist Donner] sehr persönlich. Mel und Danny sind bereit, also geht es jetzt ums Drehbuch.“ Wenn am Ende alles in trockenen Tüchern ist, könnte wohl ein Kinostart für 2022 angestrebt werden.

Also drücken wir ganz feste die Daumen, dass wir mit „Lethal Weapon 5“ das große Action-Finale mit Mel Gibson und Danny Glover feiern können. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Infos dazu gibt!

Quelle: filmstarts.de